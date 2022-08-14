Латвия должна аннулировать виды на жительство всем, кто поддерживает войну в Украине, – президент

По словам Эгилса Левитса, "щедрость" предыдущих латвийских правительств в вопросе выдачи документов российским гражданам привела к рискам безопасности и способствовала двуязычию в стране.

Латвия должна пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает полномасштабное российское вторжение в Украину. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс, пишет издание Delfi.

Глава государства подчеркнул, что впредь вид на жительство не должен выдаваться тем постоянным жителям Латвии, которые будут принимать гражданство страны-агрессора. По словам Левитса, они должны будут покинуть страну.

"Торговля предыдущими [латвийскими] правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики", — прокомментировал президент Латвии.

Как считает политик, Россия всегда будет имперской страной и угрозой для соседних государств, в какой бы форме она ни существовала.

"Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортации, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, происходило и здесь, у нас, в Латвии", — подчеркнул он.

Левитс также напомнил, что Латвия не выдает туристические визы россиянам с 24 февраля, однако они прибывают в страну с визами других стран Шенгенской зоны.

"Считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницами нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России", – резюмировал президент.

Напомним, в ЕС обсуждают введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Вопрос о закрытии Шенгенской зоны для граждан страны-агрессора на обсуждение вынесли сразу несколько стран Евросоюза.

Однако в Эстонии решили не дожидаться общеевропейского решения и запретили въезд в страну для россиян с 18 августа. Решение не затрагивает российских дипломатов и членов их семей, а также работников сферы международной торговли. Студентам из РФ, которые не успели закончить обучение, разрешат продлить вид на жительство сроком на один год.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц усомнился в возможности запрета выдачи виз россиянам. По его словам, Евросоюз уже принял множество мер и санкций против тех людей, которые "поддерживают властные структуры в России", в частности, против российских олигархов.