"Война Путина": Шольц усомнился в возможности запрета выдачи виз россиянам

Евросоюз принял множество мер и санкций против тех людей, которые "поддерживают властные структуры в России", в частности, против российских олигархов, сказал политик.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сомневается в идее запрета на выдачу виз российским гражданам. По его словам, ответственность за вторжение в Украину несет лидер Кремля Владимир Путин. Об этом он сообщил на летней пресс-конференции, передает немецкое издание Merkur.

"Это война Путина. И поэтому мне тяжело принять эту идею", — сказал политик.

По словам канцлера, Евросоюз принял множество мер и санкций против тех людей, которые "поддерживают властные структуры в России", в частности, против российских олигархов.

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"Мы ввели очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов. Если мы их санкции направим против всех, в том числе против невиновных, это, скорее, ослабит принятые меры", — добавил Шольц.

Напомним, 10 августа стало известно, что в ЕС обсуждают введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. В правительстве Германии рассказали, что вопрос о закрытии Шенгенской зоны для граждан РФ на обсуждение вынесли несколько стран Евросоюза.

Кроме того, 11 августа Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма. Решение поддержали две трети депутатов латвийского парламента, которые призвали коллег из других стран последовать их примеру.

Тем временем в Эстонии решили перестать впускать в страну российских граждан, у которых есть шенгенские визы, однако есть исключения. По словам главы МИД страны, санкции в отношении граждан России вступят в силу через неделю.