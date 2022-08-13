Эстония закроет въезд для россиян с визами с 18 августа

Решение не будет затрагивать российских дипломатов и членов их семей, а также работников сферы международной торговли. А студентам из РФ, которые не успели закончить обучение, разрешат продлить вид на жительство сроком на один год.

Правительство Эстонии утвердило решение, согласно которому граждане РФ не смогут посетить страну с целью туризма, культуры, спорта и бизнеса. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление правительства Эстонии от 12 августа.

Согласно сообщению ведомства, решение означает, что граждане РФ, которым Эстония выдала шенгенскую визу для посещения страны с вышеуказанными целями, не смогут въехать в страну через российско-эстонскую границу, в частности, в пограничных переходах Нарва, Лухамаа или Койдула.

При этом Эстония будет пропускать россиян, которые получили визу другой страны Шенгенской зоны или которые уже находятся в Эстонии. Подавать заявления на получение эстонской шенгенской визы смогут граждане РФ, которые приезжают для посещения гражданина Эстонии или близкого родственника, проживающего в стране. Также новые ограничения не коснутся дипломатов РФ, членов их семей, работников в сфере международной торговли и тех, кто занимается пассажирскими перевозками.

Что касается российских студентов, то те из них, которые не успели закончить обучение в установленные сроки, смогут подать заявление на продление вида на жительства сроком на один год.

Напомним, принятие соответствующего решения Эстонским правительством 11 августа анонсировал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Также мы писали, что 12 августа перед контрольно-пропускным пунктом на границе с Эстонией возле Нарвы (РФ) в очередь выстроились более 700 автомобилей.