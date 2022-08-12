На российско-эстонской границе выстроилась очередь из желающих покинуть страну (видео)

Очередь из сотни автомобилей, которые стоят на КПП под палящим зноем, косвенно связывают с запретом въезда в Эстонию для россиян, вступающим в силу с 18 августа.

Перед контрольно-пропускным пунктом возле Нарвы (РФ) в очередь выстроились более 700 автомобилей. В них — желающие пересечь границу с Эстонией и выехать из России, сообщает "Росбалт".

По словам очевидцев, всего в очереди — 753 транспортных средства. Из них 297 — это легковые автомобили.

Те водители, которые успели предварительно забронировать очередь, ждут по десять часов на открытой местности при любых погодных условиях. Вновь прибывшим россиянам в своих авто придется ждать сутки.

Россияне жалуются, что очередь продвигается очень медленно. А очередь из предварительно забронировавших выезд еще и задерживается.

К тому же, на границе Эстонии очередь обслуживает только один пограничник.

"Пробка" на границе России и Эстонии косвенно может быть связанна с тем, что парламентарии последней утвердили запрет на въезд для россиян с эстонскими визами. Он начинает действовать с 18 августа 2022 года.

Исключение сделали для:

сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей;

лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;

лица, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;

лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям;

близких родственников эстонских граждан или лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии.

Напомним, соседняя Латвия признала Россию страной, поддерживающей терроризм. 5 августа латвийское правительство приняло решение о приостановлении оформления виз любых видов гражданам Российской Федерации.

А несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам, поскольку они считают, что "мир должен жить по их правилам".