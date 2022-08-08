"Единственный способ": Зеленский рассказал, как Запад может повлиять на Путина

В ходе общения с журналистами украинский президент призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам, поскольку они считают, что "мир должен жить по их правилам".

Чтобы не позволить России аннексировать новые украинские территории, всем гражданам РФ следует запретить въезд в западные страны. Такую инициативу предложил президент Украины Владимир Зеленский, передает The Washington Post.

По мысли украинского лидера, когда россияне отбирают чужую землю, наиболее эффективными санкциями будет закрытие для границ. Гражданам РФ лучше "пожить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию".

Санкции, введенные против РФ из-за ничем не спровоцированного вторжения в Украину, Зеленский называет слабыми, если, например, сравнить с полным запретом на выезд за рубеж для российских граждан и полным эмбарго на энергоносители.

Полного запрета на въезд в другие страны, который предлагает Зеленский, пока нет. Несмотря на то, что российским авиакомпаниям запретили летать над большей частью Европы и Северной Америки, граждане России по-прежнему могут свободно подавать заявки на получение виз, например, в США.

Такую инициативу поддерживает и финский премьер-министр Санна Марин, призывающая ограничить выдачу виз россиянам в масштабах ЕС.

Критики считают такой подход несправедливым, потому что в таком случае не смогут выехать даже противники режима Владимира Путина.

Однако президент Зеленский считает, что не стоит делать каких-либо различий: "Не имеет значения, какие это россияне… пусть едут в Россию".

"Тогда они поймут и скажут, что не имеют к этому [войне] отношения. Все население не может нести ответственность, да? Может. Население избирает правительство и не выступает против него, не спорит с ним, не кричит", — пояснил Зеленский свое видение.

"Вы не хотите этой изоляции, — сказал президент будто непосредственно обращаясь к россиянам. — Говорите, что весь мир должен жить по вашим правилам. Тогда живите там у себя. Это единственный способ повлиять на Путина".

Президент Украины около часа беседовал с журналистами из своего офиса с затемненными и укрепленными мешками с песком коридорами. Он был в черной футболке с гербом Украины, хотя в последнее время его привыкли видеть в военной униформе цвета хаки.

Напомним, что Владимир Зеленский предложил Раде расширить ограничения против российского руководства и граждан страны-агрессора. В новом проекте предусмотрены санкции на 10 лет. Речь идет об ограничениях применительно к приватизации, госконтрактам, выводу капитала и передаче РФ технологий.

Ранее Фокус сообщал, что решением президента Украины фигурист Петренко, который выступил в Сочи, остался без стипендии. В июле спортсмен поехал в курортный российский город, чтобы участвовать в ледовом шоу Татьяны Навки — жены пресс-секретаря Кремля.