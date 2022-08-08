"Єдиний спосіб": Зеленський розповів, як Захід може вплинути на Путіна

Під час спілкування із журналістами український президент закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім росіянам, оскільки вони вважають, що "світ має жити за їхніми правилами".

Щоб не дозволити Росії анексувати нові українські території, усім громадянам РФ варто заборонити в'їзд до західних країн. Таку ініціативу запропонував президент України Володимир Зеленський, повідомляє The Washington Post.

На думку українського лідера, коли росіяни забирають чужу землю, найефективнішими санкціями буде закриття кордонів. Громадянам РФ краще "пожити у своєму власному світі, доки вони не змінять свою філософію".

Санкції, введені проти РФ через нічим не спровоковане вторгнення в Україну, Зеленський називає слабкими, якщо, наприклад, порівняти з повною забороною на виїзд за кордон для російських громадян і повним ембарго на енергоносії.

Повної заборони на в'їзд до інших країн, яку пропонує Зеленський, наразі немає. Незважаючи на те, що російським авіакомпаніям заборонили літати над більшою частиною Європи та Північної Америки, громадяни Росії, як і раніше, можуть вільно подавати заявки на отримання віз, наприклад, у США.

Таку ініціативу підтримує і фінська прем'єр-міністриня Санна Марін, яка закликає обмежити видавання віз росіянам у масштабах ЄС.

Критики вважають такий підхід несправедливим, тому що в такому разі не зможуть виїхати навіть противники режиму Володимира Путіна.

Однак президент Зеленський вважає, що не варто робити жодних відмінностей: "Немає значення, які це росіяни... нехай їдуть у Росію".

"Тоді вони зрозуміють і скажуть, що не мають до цього [війни] стосунку. Все населення не може відповідати, так? Може. Населення обирає уряд і не виступає проти нього, не сперечається з ним, не кричить", — пояснив Зеленський своє бачення.

"Ви не хочете цієї ізоляції, — сказав президент, ніби безпосередньо звертаючись до росіян. — Говоріть, що весь світ має жити за вашими правилами. Тоді живіть там у себе. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна".

Президент України майже годину розмовляв із журналістами зі свого офісу із затемненими й укріпленими мішками з піском коридорами. Він був у чорній футболці з гербом України, хоча останнім часом його звикли бачити у військовій уніформі кольору хакі.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запропонував Раді розширити обмеження проти російського керівництва та громадян країни-агресора. У новому проєкті передбачено санкції на 10 років. Йдеться про обмеження стосовно приватизації, держконтрактів, виведення капіталу та передавання РФ технологій.

Раніше Фокус повідомляв, що рішенням президента України фігурист Петренко, який виступив у Сочі, залишився без стипендії. У липні спортсмен поїхав у курортне російське місто, щоб брати участь у льодовому шоу Тетяни Навки — дружини прессекретаря Кремля.