Зеленський запропонував парламенту розширити санкції проти РФ та її громадян: що відомо

Документ передбачає запровадження обмежень терміном на 10 років. Санкції можуть торкнутися приватизації, громадських закупівель, виведення капіталу, передачі технологій тощо осіб, що з РФ.

Україна має намір розширити санкції проти Росії та її громадян. Відповідний законопроєкт №7640 подав до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський. Зокрема пакет санкцій складатиметься з 10 пунктів, які були схвалені Радою національної безпеки і оборони. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з проєктом постанови, Зеленський пропонує українським депутатам схвалити рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ", яке було ухвалено 5 серпня.

Обмеження стосуватимуться російських громадян, юридичних осіб з Росії та України кінцевим власником, членом та учасником яких є РФ та її громадяни. Також це стосуватиметься осіб, які пов'язані з Москвою. Зауважимо, що під обмеження не потраплять російські громадяни, які мають дозвіл на проживання в Україні. Санкції буде введено на 10 років.

Пакет санкцій від РНБО складається з 10 пунктів та передбачає:

заборону на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб із РФ;

зупинення дії спеціальних дозволів на видобуток копалин на території України особам, пов'язаним з РФ;

заборону на участь у приватизації та оренді держмайна;

заборону публічних закупівель товарів, робіт, послуг, що з Росією;

заборону заходу російських невійськових суден у морські територіальні води, порти. Здійснення будь-яких польотів в Україну з Росії за допомогою російських повітряних суден, які перебувають у реєстрах РФ;

заборону купівлі цінних паперів, емітентами яких є особи, пов'язані з РФ;

заборону на видачу дозволів та ліцензій НБУ на інвестування до Росії;

припинення видачі готівкових та платіжних карток особам, пов'язаним з агресором;

заборону на передачу технологій та прав інтелектуальної власності в РФ;

заборону набуття права власності на землю для осіб, пов'язаних із Росією.

Нагадаємо, 8 серпня ЗМІ повідомляли, що ЄС може запровадити санкції проти Туреччини через співпрацю з Росією. За інформацією журналістів, якщо Анкара допоможе Москва обходити західні санкції, то сама може зіткнутися з обмеженнями.

Раніше, 26 липня журналісти повідомляли, що Росія продовжить постачати в ЄС мінімальну кількість газу через санкції. Європейські чиновники вважають, що якщо обсяг постачання російського газу до зими не збільшиться, то Європа зіткнеться з гострою нестачею палива.