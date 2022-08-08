Зеленський запропонував парламенту розширити санкції проти РФ та її громадян: що відомо
Документ передбачає запровадження обмежень терміном на 10 років. Санкції можуть торкнутися приватизації, громадських закупівель, виведення капіталу, передачі технологій тощо осіб, що з РФ.
Україна має намір розширити санкції проти Росії та її громадян. Відповідний законопроєкт №7640 подав до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський. Зокрема пакет санкцій складатиметься з 10 пунктів, які були схвалені Радою національної безпеки і оборони. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Згідно з проєктом постанови, Зеленський пропонує українським депутатам схвалити рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ", яке було ухвалено 5 серпня.
Обмеження стосуватимуться російських громадян, юридичних осіб з Росії та України кінцевим власником, членом та учасником яких є РФ та її громадяни. Також це стосуватиметься осіб, які пов'язані з Москвою. Зауважимо, що під обмеження не потраплять російські громадяни, які мають дозвіл на проживання в Україні. Санкції буде введено на 10 років.
Пакет санкцій від РНБО складається з 10 пунктів та передбачає:
- заборону на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб із РФ;
- зупинення дії спеціальних дозволів на видобуток копалин на території України особам, пов'язаним з РФ;
- заборону на участь у приватизації та оренді держмайна;
- заборону публічних закупівель товарів, робіт, послуг, що з Росією;
- заборону заходу російських невійськових суден у морські територіальні води, порти. Здійснення будь-яких польотів в Україну з Росії за допомогою російських повітряних суден, які перебувають у реєстрах РФ;
- заборону купівлі цінних паперів, емітентами яких є особи, пов'язані з РФ;
- заборону на видачу дозволів та ліцензій НБУ на інвестування до Росії;
- припинення видачі готівкових та платіжних карток особам, пов'язаним з агресором;
- заборону на передачу технологій та прав інтелектуальної власності в РФ;
- заборону набуття права власності на землю для осіб, пов'язаних із Росією.
Нагадаємо, 8 серпня ЗМІ повідомляли, що ЄС може запровадити санкції проти Туреччини через співпрацю з Росією. За інформацією журналістів, якщо Анкара допоможе Москва обходити західні санкції, то сама може зіткнутися з обмеженнями.
Раніше, 26 липня журналісти повідомляли, що Росія продовжить постачати в ЄС мінімальну кількість газу через санкції. Європейські чиновники вважають, що якщо обсяг постачання російського газу до зими не збільшиться, то Європа зіткнеться з гострою нестачею палива.