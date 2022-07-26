Відповідь на санкції: Росія продовжить мінімальне постачання газу в ЄС, — ЗМІ

Європейські чиновники вважають, що якщо обсяг постачання російського газу до зими не збільшиться, то країни ЄС зіштовхнуться з гострою нестачею палива.

Росія продовжуватиме постачати мінімальні обсяги газу в Європу доти, доки через війну в Україні країни ЄС зберігають жорсткі антиросійські санкції. Таке припущення, спираючись на власні джерела, опублікувало агентство Bloomberg.

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Видання пише, що якщо Кремль не збільшить обсяги газу, що поставляється у Європу до зими, то країни ЄС, які складають найбільший експортний ринок для Росії, зіткнуться з гострою нестачею палива.

При цьому представники Кремля часто говорять про технічні проблеми газопроводу, зокрема, проблеми з турбіною "Північний потік-1", виправдовуючи так скорочення поставок газу. Проте, як вважають оглядачі, насправді Кремль використовує перебої у роботі свого основного трубопроводу, що постачає газ у Європу, для підтримки політичного напруження, намагаючись змусити європейських лідерів переглянути болісні санкції.

Деякі європейські чиновники попереджають про серйозні економічні потрясіння на континенті, якщо потоки не відновляться, і закликають споживачів скоротити споживання життєво важливого палива. На їхню думку, Газпром і надалі шукатиме причин для обмеження поставок, не дозволяючи країнам ЄС заповнювати запаси в газосховищах.

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Джерела видання також повідомили, що газова суперечка для Кремля є останнім підвищенням ставок у кризі, що виникла. Оскільки в бажанні досягти своєї геополітичної мети в Україні, Кремль готовий відмовитися від десятків мільярдів доларів експортних доходів. У зв'язку з цим Газпром проаналізував можливі наслідки припинення постачання наступного року та знайшов способи знизити фінансові збитки завдяки зростанню цін на газ.

Оглядачі зазначають, що дії президента РФ Володимира Путіна викликають подив через те, що він раніше не вжив заходів щодо припинення постачання газу з огляду на введення Європою масштабних санкцій проти Росії та постачання зброї в Україну.

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Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що Газпром готовий постачати такі обсяги газу, які вказані в контрактах. Однак доти, доки не буде врегульовано суперечку щодо санкцій на комплектувальні трубопроводу, "Північний потік-1" працюватиме лише на 20% потужності.