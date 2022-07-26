Ответ на санкции: Россия продолжит минимальные поставки газа в ЕС, — СМИ

Европейские чиновники считают, что если объем поставок российского газа к зиме не увеличится, то страны ЕС столкнутся с острой нехваткой топлива.

Россия будет продолжать поставлять минимальные объемы газа в Европу до тех пор, пока из-за войны в Украине страны ЕС сохраняют жесткие антироссийские санкции. Такое предположение, опираясь на собственные источники, опубликовало агентство Bloomberg.

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Издание пишет, что если Кремль не увеличит объемы поставляемого газа в Европу до зимы, то страны ЕС, которые составляют крупнейший экспортный рынок для России, столкнутся с острой нехваткой топлива.

При этом представители Кремля часто говорят о технических проблемах газопровода, в частности проблемы с турбиной "Северный поток-1", оправдывая таким образом сокращения поставок газа. Однако, как считают обозреватели, на самом деле Кремль использует перебои в работе своего основного трубопровода, поставляющего газ в Европу, для поддержки политического накала, пытаясь заставить европейских лидеров пересмотреть введенные ими болезненные санкции.

Некоторые европейские чиновники предупреждают о серьезных экономических потрясениях на континенте в случае, если потоки не возобновятся, и призывают потребителей сократить потребление жизненно важного топлива. По их мнению, Газпром будет и дальше искать причины для ограничения поставок, не позволяя странам ЕС восполнять запасы в газохранилищах.

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Источники издания также сообщили, что газовый спор для Кремля является последним повышением ставок в возникшем кризисе. Поскольку в желании добиться своих геополитических целей в Украине, Кремль готов отказаться от десятков миллиардов долларов экспортных доходов. В связи с этим Газпром проанализировал возможные последствия прекращения поставок в следующем году и нашел способы снизить финансовый ущерб, благодаря росту цен на газ.

Обозреватели отмечают, что действия президента РФ Владимира Путина вызывают удивления из-за того, что он раньше не предпринял мер по прекращению поставок газа, учитывая введение Европой масштабных санкций против России и поставки оружия в Украину.

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Ранее, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Газпром готов поставлять такие объемы газа, которые указаны в контрактах. Однако до тех пор, пока не будет урегулирован спор по поводу санкций на комплектующие трубопровода, "Северный поток-1" будет работать только на 20% мощности.