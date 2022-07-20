Газовый шантаж: Путин угрожает сократить поставку газа через "Северный поток-1" до 20%

Российский президент уверяет, что Газпром готов качать столько газа, сколько нужно. Но пока не будет урегулирован спор по поводу санкций на комплектующие трубопровода, потоки будут жестко ограничены.

Президент России Владимир Путин дал понять, что Европа снова начнет получать газ по ключевому трубопроводу "Северный поток-1" (СП-1), однако газопровод будет работать только на 20% мощности. О новых ответных санкционных мерах Москвы пишет Bloomberg.

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На сегодняшний день Европа ожидает возобновления работ СП-1, но Москва предупредила европейских партнеров, что пока не будет урегулирован спор по поводу санкционных комплектующих, потоки будут жестко ограничены. Иными словами, если одна из газовых турбин Siemens после выработки ее ресурса не будет заменена на турбину, отремонтированную в Канаде, прокачка газа по СП-1 сократится до 33 млн кубометров в сутки.

Комментируя позицию Кремля, ведущий эксперт компании Bluebay Asset Management Тим Эш отметил, что Россия сокращает поставки газа, преследуя геополитические цели.

"Совершенно ясно, что Москва сокращает поставки по геополитическим причинам — она хочет создать европейский газовый кризис этой зимой, чтобы поставить Европу на колени до такой степени, что она перестанет поддерживать Украину", — сказал Тим Эш, старший стратег Bluebay Asset Management.

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Издание пишет, что на данный момент газ не поступает по крупнейшему газопроводу в Европу из-за ремонтных работ, в то время как европейские страны пытаются пополнить запасы перед наступлением зимы. До начала ремонтных работ СП-1 прокачивал газ примерно с 40% своей мощности. Это связано с тем, что работали две турбины Siemens из пяти, что позволяло прокачивать в сутки до 60 млн кубометров топлива в сутки.

Однако ориентировочно 26 июля Газпром начнет ремонтные работы второго агрегата на компрессорной станции "Портовая", и если до этого времени турбина не вернется из Канады, прокачка газа сократится до 33 млн кубометров. Кроме того, Москва также ограничила поставки по другим маршрутам — через Украину, в чем обвинила западных политиков.

"Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие агрегаты. Газпром готов качать столько, сколько нужно. Наши партнеры пытаются переложить свои собственные ошибки на Газпром – это не имеет под собой никаких оснований", – заявил Путин.

Ранее вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил что Европу ожидает самая суровая зима за последние 60 лет. К таким выводам политик пришел в связи с ростом цен на газ и электроэнергию из-за введенных санкций против РФ после начала полномасштабной войны в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля заявил, что Россия планирует возобновить и может даже увеличить поставки природного газа по балтийскому газопроводу "Северный поток-1" после того, как газовая турбина вернется из Канады после ремонта.