Европу ждет самая тяжелая зима за 60 лет из-за войны и санкций, — вице-премьер Румынии

Вводить санкции в отношении РФ все равно было необходимо, однако европейским странам придется заплатить за этот шаг, уверен румынский вице-премьер Хунор.

Грядущая зима будет самой суровой для всей Европы за последние 60 лет в связи ростом цен на газ и электроэнергию, а также на фоне санкций, введенных в отношении РФ после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом в эфире телеканала B1 сообщил вице-премьер Румынии Келемен Хунор.

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"Это будет тяжелая зима, и я надеюсь, что у нас не будет проблем с газом, но он будет дороже, это ясно, такова ситуация… Это будет тяжелая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40, 50, 60 лет для всей Европы, к сожалению", — выразил мнение член румынского правительства.

По словам Хунора, Румыния пройдет грядущий отопительный сезон с достаточными запасами электроэнергии и газа, однако "было бы очень неправильно говорить, что все ок и нас ждет легкая зима".

"Нет, к сожалению, нас ждет суровая зима, с инфляцией, вызванной войной", — сказал вице-премьер Румынии.

При этом европейский чиновник отметил, что вводить санкции против РФ было необходимо, однако "этой зимой мы все за это заплатим". Также Хунор отметил, что в настоящий момент нет каких-либо признаков окончания войны в Украине в обозримом будущем.

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал европейских лидеров ввести эмбарго на закупку газа из России в рамках седьмого пакета санкций в отношении РФ. В то же время в правительстве Германии отметили, что ключевая задача ЕС на данный момент — найти альтернативу 158 млрд кубов газа в год, которые до этого поставляло государство-агрессор.

Ранее Фокус разбирался, чем поможет Украине введение Евросоюзом нефтяного и газового эмбарго.