Выступал в Сочи: Зеленский лишил президентской стипендии фигуриста Петренко

Несмотря на войну с Россией, фигурист в июле поехал в Сочи, где выступал в ледовом шоу Татьяны Навкы — жены пресс-секретаря российского президента Владимира Путина.

Украинский фигуриста и олимпийского чемпиона Виктора Петренко лишили стипендии за выступления в России. Соответсвующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Такое решение было принято из-за того, что Петренко выступал на территории страны-агрессора после начала полномасштабной войны с Украиной. В июле 2022 года спортсмен выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи. Шоу поставила жена Дмитрия Пескова (пресс-секретар президента РФ Владимира Путина, — ред.) Татьяна Навка.

Кроме того, Виктор Петренко прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и деятельности по развитию общественного физкультурно-спортивного движения.

Что известно о Викторе Петренко

Виктор Петренко — украинский фигурист, выступавший в одиночном катании. Олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира (1992), трехкратный чемпион Европы (1990, 1991, 1994), чемпион мира среди юниоров (1984).

Заслуженный мастер спорта СССР (1992), тренер по фигурному катанию. Вице-президент Украинской федерации фигурного катания.

Родился 27 июня 1969 года в Одессе.

В 1992 году Петренко женился на Нине Мельник, дочери Галины Змиевской. У него есть дочь Виктория (1997). Сейчас его семья проживает в Нью-Йорке (США).

С 1995 года фигурист также проживет в США. Принимает участие в ледовых шоу.

Некоторое время перед 24 февраля фигурист находился в Украине. Петренко опубликовал сообщение в Instagram со словами "Нет войне" и больше не высказывался по поводу нападения России.

[ + – ] Украинский фигурист Виктор Петренко на ледовом шоу в Сочи

Напомним, несколько ранее Верховная Рада отобрала 100 тысяч гривен у одного из лучших выпускников Украины потому что он уехал учиться за границу. Инициатором лишения ежегодной премии выпускника лицея стало Министерство образования и науки, которое обратилось по этому поводу в специализированный парламентский комитет.

Кроме того, Фокус писал, что Светлана Лобода лишилась украинского гражданства. Артистка уже несколько лет является гражданкой Мальты.