Виступав у Сочі: Зеленський позбавив президентської стипендії фігуриста Петренка

Незважаючи на війну з Росією, фігурист у липні поїхав до Сочі, де виступав у льодовому шоу Тетяни Навки — дружини речника російського президента Володимира Путіна.

Українського фігуриста та олімпійського чемпіона Віктора Петренка позбавили стипендії за виступи в Росії. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Таке рішення ухвалили через те, що Петренко виступав на території країни-агресора після початку повномасштабної війни з Україною. У липні 2022 року спортсмен виступив на льодовому шоу "Червона квіточка" в Сочі. Шоу поставила дружина Дмитра Пєскова (прессекретар президента РФ Володимира Путіна, ред.) Тетяна Навка.

Крім того, Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності з розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху.

Що відомо про Віктора Петренка

Віктор Петренко — український фігурист, який виступав у одиночному катанні. Олімпійський чемпіон 1992 року, чемпіон світу (1992), триразовий чемпіон Європи (1990, 1991, 1994), чемпіон світу серед юніорів (1984).

Заслужений майстер спорту СРСР (1992), тренер з фігурного катання. Віцепрезидент Української Федерації фігурного катання.

Народився 27 червня 1969 року в Одесі.

1992 року Петренко одружився з Ніною Мельник, донькою Галини Зміївської. Має доньку Вікторію (1997). Нині його родина проживає у Нью-Йорку (США).

З 1995 року фігурист також проживає у США. Бере участь у льодових шоу.

Якийсь час перед 24 лютого фігурист перебував в Україні. Петренко опублікував повідомлення в Instagram зі словами "Ні війні" і більше не висловлювався з приводу нападу Росії.

[ + – ] Український фігурист Віктор Петренко на льодовому шоу у Сочі

Нагадаємо, дещо раніше Верховна Рада відібрала 100 тисяч гривень у одного з найкращих випускників України, бо він поїхав навчатися за кордон. Ініціатором позбавлення щорічної премії випускника ліцею стало Міністерство освіти і науки, яке звернулося із цього приводу до спеціалізованого парламентського комітету.

Крім того, Фокус писав, що Світлана Лобода втратила українське громадянство. Артистка вже кілька років є громадянкою Мальти.