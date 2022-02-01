Рада відібрала 100 тисяч гривень в одного з найкращих випускників України

Нардепи позбавили стотисячної щорічної премії випускника запорізького ліцею "Логос" Олексія Чикалова, бо він виїхав за кордон.

Верховна Рада позбавила премії розміром сто тисяч гривень студента Олексія Чикалова, яку він отримав за найкращий результат за підсумками Зовнішнього незалежного оцінювання. Про це йдеться в ухвалі на сайті парламенту 1 лютого.

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Хлопець потрапив до топ-30 учнів із найкращими результатами за підсумками ЗНО.

Ініціатором позбавлення щорічної премії випускника ліцею стало Міністерство освіти і науки, яке звернулося з цього приводу до спеціалізованого парламентського комітету.

Справа в тому, що після складання ЗНО хлопець вступив до Харківського національного університету ім. Каразіна, але потім вирішив забрати документи та продовжити освіту за кордоном. Саме це і спричинило те, що в Олексія відібрали премію, про що йдеться в пояснювальній записці до документа ВР.

Справа в тому, що умовою для здобуття премії Верховної Ради, яку запровадили минулого року, є обов'язкове навчання в Україні.

Також нардепи вважають, що ухвалення проєкту постанови про позбавлення премії Олексія Чикалова "сприятиме підвищенню престижу та якості освіти України".

Навіщо дають премію Верховної Ради?

У січні 2021 року Верховна Рада запровадила премію, яку щороку присуджують претендентам загальної середньої освіти поточного року, які склали ЗНО з чотирьох та більше навчальних предметів на загальну суму балів понад 790 балів, зокрема на 200 балів щонайменше з одного з навчальних предметів

Йдеться про випускників, які зараховані в поточному році до закладів вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання з українським вишем.

Якщо до переліку претендентів потрапило менше 30 осіб або їх 30 рівно, премію присуджують усім із них. А якщо до переліку претендентів потрапило понад 30 осіб, її присуджують тим, чий результат (загальна сума балів з чотирьох навчальних предметів) є більшим щонайменше на 1 бал, ніж результат 31 претендента в переліку.

Раніше повідомлялося, що уряд збільшив кількість студентів, які можуть отримувати академічні стипендії, до 40-45%.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні зросли стипендії для студентів, але водночас місяцем раніше влада зменшила кількість її отримувачів.