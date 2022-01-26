Кабмін збільшив кількість студентів, які можуть отримувати стипендії

Ліміт стипендіатів підвищили після скарг студентів на рішення уряду, яким одночасно зі збільшенням виплат було урізано кількість отримувачів.

Кабінет Міністрів України збільшив ліміт студентів, які можуть отримувати академічні стипендії до 40-45%. Про це свідчить трансляція засідання уряду, яке відбулося у середу, 26 січня.

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"Кількість студентів-стипендіатів не зменшиться. Сьогодні затвердимо постанову, яка передбачає збільшення ліміту стипендіатів, якою призначатиметься академічна стипендія за результатами семестрового навчання", — сказав глава уряду під час засідання.

У пресслужбі Кабміну нагадали, що наукову або педагогічну раду навчального закладу самостійно визначать для факультетів, відділень, курсів та спеціальностей ліміт одержувачів стипендій, яким можуть призначатися виплати. Згідно з ухвалою, кількість стипендіатів збільшиться з 35-40% до 40-45%.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні виросли стипендії для студентів. Розмір виплат для студентів вищих навчальних закладів збільшився із 1300 до 2000 гривень. Проте разом із підвищенням стипендій у грудні минулого року уряд зменшив ліміт їхніх отримувачів — з 40-45% до 35-40%. Вже після того, як студенти почали скаржитися на таке рішення, міністр освіти Сергій Шкарлет пообіцяв, що ліміт збільшать до попереднього рівня.

У День студента, 25 січня, учні вишів Львова, Харкова, Києва та інших міст звернулися до уряду із проханням залишити обмеження кількості стипендіатів на рівні 40-45%.