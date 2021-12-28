Студентам в Україні із січня підвищать стипендію: скільки платитимуть

Згідно з рішенням Кабміну, наступного року на стипендії з бюджету виділять понад 5 млрд гривень.

Українським студентам із 1 січня 2022 року платитимуть підвищені стипендії, про що свідчить постанова Кабміну від 1 вересня 2021 року №933.

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Востаннє виплати підвищували п'ять років тому.

Так, у 1,5 рази (з 1 300 грн до 2 000 грн) стипендія збільшиться для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ, які отримують освітній чи освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "фахівець" або " магістр".

До 1 510 грн з 980 грн виплати збільшаться для студентів закладів професійної освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "професійний молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр".

Для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти стипендія також стане більшою — з 490 грн до 1 250 гривень.

При цьому, згідно з пунктом 1 постанови 933, кількість стипендіатів стане меншою (діапазон 35-40%).

Нагадаємо, підвищення стипендій у вересні 2021 року анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.