Студентам в Украине с января повысят стипендию: сколько будут платить

Согласно решению Кабмина, в следующем году на стипендии из бюджета выделят более 5 млрд гривен.

Украинским студентам с 1 января 2022 года будут платить повышенные стипендии, о чем свидетельствует постановление Кабмина от 1 сентября 2021 года № 933.

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В последний раз выплаты повышали пять лет назад.

Так, в 1,5 раза (с 1300 грн до 2000 грн) стипендия увеличится для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр".

До 1510 грн с 980 грн выплаты увеличатся для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр".

Для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования стипендия станет также больше — с 490 грн до 1250 гривен.

При этом, согласно пункту 1 постановления 933 количество стипендиатов станет меньше (диапазон 35-40%).

Напомним, повышение стипендий в сентябре 2021 года анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль.