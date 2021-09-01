В Украине повысят стипендии студентам, некоторым – в 2,5 раза, - Шмыгаль (видео)

В последний раз стипендии повышались в 2017 году. Самый ощутимый рост выплат премьер-министр пообещал учащимся ПТУ.

В Украине ученикам профессионального образования, а также студентам колледжей и ВУЗов повысят стипендии. Об этом на заседании Кабмина в среду, 1 сентября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Мы имеем решение по стипендиям. Правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения ученикам заведений профессионального образования, студентов заведений профессионального предвысшего и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены", — заявил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, учащиеся профессионально-технического образования будут получать стипендию в 2,5 раза выше, чем сегодня. Что же касается студентов ВУЗов, то рост их стипендий составит не менее 50%. Насколько вырастут стипендии у студентов колледжей, глава правительства не упомянул.

Размер стипендии 2021. Украина

Глава правительства отметил, что в последний раз стипендии поднимались в ноябре 2017 года.

"Назрела острая необходимость повышения социальной защиты ученической и студентской молодежи", — сказал Шмыгаль.

Сейчас студенты ВУЗов, учащиеся на стипендии, получают 1 300 гривен, повышенные стипендии составляют 1 600 гривен. Студенты колледжей получают 980 гривен, повышенная стипендия — 1 250 гривен. Меньше всего получают учащиеся профессионально технических училищ (ПТУ) — 490 гривен без возможности получать повышенную стипендию при хорошей учебе.

Напомним, что в Украине абитуриентам, которые сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) на 200 баллов, решили платить по 100 тысяч гривен. В этом году денежное вознаграждение решили предоставить 30 участникам тестирования.

Фокус также писал о том, что доктор технических наук и по совместительству отец президента Украины Александр Зеленский стал кандидатом на пожизненную стипендию размером в 2 568 гривен.