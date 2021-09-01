В Україні підвищать стипендії студентам, деяким — у 2,5 рази, — Шмигаль (відео)

Востаннє стипендії підвищували в 2017 році. Найвідчутніше зростання виплат прем'єр-міністр пообіцяв учням ПТУ.

В Україні учням професійної освіти, а також студентам коледжів та ВНЗ підвищать стипендії. Про це на засіданні Кабміну в середу, 1 вересня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Ми маємо рішення щодо стипендій. Уряд введе зміни в розміри стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів професійної предвищої та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені", — заявив глава Кабміну.

За словами Шмигаля, учні професійно-технічної освіти отримуватимуть стипендію в 2,5 рази вище, ніж сьогодні. Що ж стосується студентів ВНЗ, то зростання їхніх стипендій складе не менше 50%. Наскільки виростуть стипендії у студентів коледжів, глава уряду не згадав.

Розмір стипендії 2021. Україна

Глава уряду зазначив, що востаннє стипендії піднімали в листопаді 2017 року.

"Назріла гостра необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", — сказав Шмигаль.

Зараз студенти ВНЗ, учні на стипендії, одержують 1 300 гривень, підвищені стипендії становлять 1 600 гривень. Студенти коледжів отримують 980 гривень, підвищена стипендія — 1 250 гривень. Найменше отримують учні професійно технічних училищ (ПТУ) — 490 гривень без можливості отримувати підвищену стипендію при хорошому навчанні.

Нагадаємо, що в Україні абітурієнтам, які склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на 200 балів, вирішили платити по 100 тисяч гривень. Цього року грошову винагороду вирішили надати 30 учасникам тестування.

Фокус також писав про те, що доктор технічних наук і за сумісництвом батько президента України Олександр Зеленський став кандидатом на довічну стипендію розміром 2 568 гривень.