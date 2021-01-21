За кращі результати ЗНО школярам вручать від держави по 100 тисяч гривень

"Премії" отримають тільки 30 найуспішніших учасників тестування.

У Верховній Раді ухвалили постанову про грошову винагороду для випускників шкіл, які набрали найбільше балів на Зовнішньому незалежному оцінюванні.

"Хороша новина для всіх 11-класників, які готуються до здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Тільки що комітетом ухвалили постанову про грошову винагороду кращим учням, які склали ЗНО", — написав у себе у Facebook народний депутат України Роман Грищук у четвер, 21 січня.

При цьому, за словами нардепа, лише "30 найуспішніших випускників, які за сумою балів чотирьох предметів наберуть 790 балів і більше, у тому числі один предмет на 200 балів, отримають премію 100 000 гривень".

Крім того, така "стипендія" буде видаватися тільки і винятково в разі вступу абітурієнта до українського закладу вищої освіти.

"Ще окремо буде готуватися наказ Президента України про стипендії 500 кращим випускникам, — додав народний обранець, не вдаючись до подробиць. — Будемо чекати деталей після рішення президента".

Такі заходи були вжиті з метою затримати талановитих дітей в Україні, для того, щоб ті, хто отримає українську освіту, у подальшому залишилися тут працювати.

Нагадаємо: як заявив днями Міністр освіти України Сергій Шкарлет, учні випускних класів після завершення локдауну зможуть повернутися до змішаної форми навчання, а школярі молодших класів зможуть повернутися до повноформатного навчання.