За лучшие результаты по ВНО школьникам вручат от государства по 100 тысяч гривен

"Премии" получат только 30 самых успешных участников тестирования.

В Верховной Раде приняли постановление о денежном вознаграждении для выпускников школ, которые набрали больше всего балов по Внешнему независимому оцениванию.

"Хорошая новость для всех 11-классников, которые готовятся к сдаче внешнего независимого оценивания. Только что комитетом приняли постановление о денежном вознаграждении лучшим ученикам, которые составили ВНО", – написал у себя в Facebook народный депутат Украины Роман Грищук в четверг, 21 января.

При этом, по словам нардепа, лишь "30 самых успешных выпускников, которые по суммою баллов четырем предметам набрали 790 баллов и более, в том числе один предмет на 200 баллов, получат премию 100 000 гривен".

Кроме того, такая "стипендия" будет выдаваться только и исключительно в случае поступления абитуриента в украинское заведение высшего образования.

"Еще отдельно будет готовится приказ Президента Украины о стипендиях 500 лучшим выпускникам, – добавил народный избранник, не став вдаваться в подробности. – Будем ждать деталей после решения президента".

Такие меры были предприняты с целью задержать талантливых детей в Украине, для того, чтобы те, получив украинское образование, в дальнейшем остались здесь работать.

Напомним, как заявил на днях Министр образования Украины Сергей Шкарлет, ученики выпускных классов после завершения локдауна смогут вернуться к смешанной форме обучения, а школьники младших классов смогут вернуться к полноформатному обучению.