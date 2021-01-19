Ученики выпускных классов после локдауна вернутся к смешанной форме обучения, – Шкарлет

В регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, ученики 9-х и 11-х классов смогут вернуться к полноценному обучению в классах.

Министр образования Сергей Шкарлет считает "крайне необходимым и важным", чтобы ученики выпускных классов вернулись к полноформатному обучению.

"Общаясь с учителями, я постоянно слышу их предостережения по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не менее волнуются родители и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО аттестации преимущественно в дистанционной форме", – написал он в Telegram.

После завершения локдауна, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения, написал министр. "В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", – добавил он.

Также планируется восстановление полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов. "Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом", – сообщил министр.

Напомним, ранее Шкарлет сообщал, что после локдауна младшие классы смогут вернуться к полноформатному обучению.

15 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдаун после 24 января продлевать не будут.

За сутки 18 января в Украине зафиксировано 3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников.

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