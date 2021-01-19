Учні випускних класів після локдауну повернуться до змішаної форми навчання, — Шкарлет

У регіонах, де ситуація з коронавірусом буде контрольованою, учні 9-х та 11-х класів зможуть повернутися до повноцінного навчання в класах.

Міністр освіти Сергій Шкарлет вважає "вкрай необхідним і важливим", щоб учні випускних класів повернулися до повноформатного навчання.

"Спілкуючись з учителями, я постійно чую їх застереження з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Не менш хвилюються батьки і самі школярі, яким протягом поточного навчального року довелося готуватися до ЗНО, атестації переважно в дистанційній формі", — написав він у Telegram.

Після завершення локдауну, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, написав міністр. "В областях, де показники захворюваності СOVID-19 будуть контрольованими, буду порушувати питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти", — додав він.

Також планується відновлення повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів. "Тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров'я і головним державним санітарним лікарем", — повідомив міністр.

Нагадаємо: раніше Шкарлет повідомляв, що після локдауну молодші класи зможуть повернутися до повноформатного навчання.

15 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун після 24 січня продовжувати не будуть.

За добу 18 січня в Україні зафіксовано 3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина і 238 медпрацівників.

Також за минулу добу: