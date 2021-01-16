Министр образования считает, что после локдауна младшие классы могут вернуться в школы

Шкарлет отметил, что при благоприятной ситуации ученики 5-11 классов смогут перейти на обучение в смешанной форме.

16 января министр образования Украины Сергей Шкарлет на своем канале в Telegram ответил на вопрос, который, по его словам, он слышит чаще всего в течение последней недели: "Вернутся ли дети в школы и когда это случится?".

"Я считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению. Касательно старшей школы: при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме", — написал глава Минобразования.

Он отметил, что на текущий момент это — лишь его личная позиция, и принятие решений по этому вопросу не зависит от одного человека.

По словам Шкарлета, он постоянно получает информацию от экспертов и врачей, которые мониторят эпидемиологическую ситуацию в стране, а Минздрав и Минобразования регулярно коммуницируют.

"Искренне надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки позволят нам рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения", — написал министр.

Он отметил, что "насколько быстро это произойдет" зависит от каждого украинца и от того, как в стране будут придерживаться карантинных ограничений.

Отметим, во время локдауна, который действует с 8 по 24 января, посещение образовательных учреждений, помимо детских садиков, запрещено. Те учреждения, в которых учебный семестр совпал с датами жесткого карантина, работают в дистанционном формате.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря 2020 года было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января 2021 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

15 января Шмыгаль заявил, что локдаун после 24 января продлевать не будут.