Статистика коронавируса в Украине на 19 января: более 15 тысяч человек вылечилось

За сутки выявлено 3939 новых случаев COVID-19.

За сутки 18 января зафиксировано 3 939 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников.

Также за минувшие сутки:

Госпитализированы — 801 человек;

Летальных случаев — 177;

Выздоровели — 15 052 человека;

Осуществлено тестирований за сутки — 33 400 (в том числе методом ПЦР — 18734, методом ИФА — 14666).

За все время пандемии в Украине:

Заболело — 1 167 655 человек;

Выздоровели — 886 248 человек;

Летальных исходов — 21 046;

Проведено ПЦР-тестов — 5 983 122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 123 634 (637 случаев за сутки);

Винницкая область —25 073 (73);

Волынская область — 35 464 (70);

Днепропетровская область — 64 758 (201);

Донецкая область — 41 991 (174);

Житомирская область — 42 758 (38);

Закарпатская область — 29 957 (94);

Запорожская область — 62 492 (449);

Ивано-Франковская область — 45 487 (127);

Киевская область — 66 488 (150);

Кировоградская область —9 405 (29);

Луганская область — 13 106 (64);

Львовская область — 67 692 (197);

Николаевская область — 36 893 (115)

Одесская область — 79 010 (453)

Полтавская область — 41 386 (197)

Ровенская область — 44 207 (58)

Сумская область — 44 445 (61)

Тернопольская область — 36 262 (67)

Харьковская область — 75 033 (237)

Херсонская область — 19 827 (26)

Хмельницкая область — 42 434 (39)

Черкасская область — 44 130 (208)

Черновицкая область — 43 176 (172)

Черниговская область — 32 547 (3).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 17 января было проведено 10401 ПЦР-тестирований, 25% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 3236 образцов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.