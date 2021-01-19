Статистика коронавируса в Украине на 19 января: более 15 тысяч человек вылечилось
За сутки выявлено 3939 новых случаев COVID-19.
За сутки 18 января зафиксировано 3 939 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников.
Также за минувшие сутки:
- Госпитализированы — 801 человек;
- Летальных случаев — 177;
- Выздоровели — 15 052 человека;
- Осуществлено тестирований за сутки — 33 400 (в том числе методом ПЦР — 18734, методом ИФА — 14666).
За все время пандемии в Украине:
- Заболело — 1 167 655 человек;
- Выздоровели — 886 248 человек;
- Летальных исходов — 21 046;
- Проведено ПЦР-тестов — 5 983 122.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев — 123 634 (637 случаев за сутки);
Винницкая область —25 073 (73);
Волынская область — 35 464 (70);
Днепропетровская область — 64 758 (201);
Донецкая область — 41 991 (174);
Житомирская область — 42 758 (38);
Закарпатская область — 29 957 (94);
Запорожская область — 62 492 (449);
Ивано-Франковская область — 45 487 (127);
Киевская область — 66 488 (150);
Кировоградская область —9 405 (29);
Луганская область — 13 106 (64);
Львовская область — 67 692 (197);
Николаевская область — 36 893 (115)
Одесская область — 79 010 (453)
Полтавская область — 41 386 (197)
Ровенская область — 44 207 (58)
Сумская область — 44 445 (61)
Тернопольская область — 36 262 (67)
Харьковская область — 75 033 (237)
Херсонская область — 19 827 (26)
Хмельницкая область — 42 434 (39)
Черкасская область — 44 130 (208)
Черновицкая область — 43 176 (172)
Черниговская область — 32 547 (3).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 17 января было проведено 10401 ПЦР-тестирований, 25% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 3236 образцов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.