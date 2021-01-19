Статистика коронавіруса в Україні станом на 19 січня: понад 15 тисяч людей вилікувалося
За добу виявлено 3 939 нових випадків COVID-19.
За добу 18 січня зафіксовано 3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина і 238 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- Госпіталізовано — 801 осіб;
- Летальних випадків — 177;
- Одужали — 15 052 людини;
- Здійснено тестувань за добу — 33 400 (зокрема методом ПЛР — 18 734, методом ІФА — 14 666).
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло — 1 167 655 осіб;
- Одужали — 886 248 осіб;
- Летальних випадків — 21 046;
- Проведено ПЛР-тестів — 5 983 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
Київ — 123 634 (637 випадків за добу);
Вінницька область — 25 073 (73);
Волинська область — 35 464 (70);
Дніпропетровська область — 64 758 (201);
Донецька область — 41 991 (174);
Житомирська область — 42 758 (38);
Закарпатська область — 29 957 (94);
Запорізька область — 62 492 (449);
Івано-Франківська область — 45 487 (127);
Київська область — 66 488 (150);
Кіровоградська область -9 405 (29);
Луганська область — 13 106 (64);
Львівська область — 67 692 (197);
Миколаївська область — 36 893 (115)
Одеська область — 79 010 (453)
Полтавська область — 41 386 (197)
Рівненська область — 44 207 (58)
Сумська область — 44 445 (61)
Тернопільська область — 36 262 (67)
Харківська область — 75 033 (237)
Херсонська область — 19 827 (26)
Хмельницька область — 42 434 (39)
Черкаська область — 44 130 (208)
Чернівецька область — 43 176 (172)
Чернігівська область — 32 547 (3).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 17 січня було проведено 10 401 ПЛР-тестувань, 25% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалося необробленими 3 236 зразків.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати жорсткий карантин (локдаун) після 24 січня. З 25 січня на всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.