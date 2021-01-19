Статистика коронавіруса в Україні станом на 19 січня: понад 15 тисяч людей вилікувалося

За добу виявлено 3 939 нових випадків COVID-19.

За добу 18 січня зафіксовано 3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина і 238 медпрацівників.

Також за минулу добу:

Госпіталізовано — 801 осіб;

Летальних випадків — 177;

Одужали — 15 052 людини;

Здійснено тестувань за добу — 33 400 (зокрема методом ПЛР — 18 734, методом ІФА — 14 666).

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло — 1 167 655 осіб;

Одужали — 886 248 осіб;

Летальних випадків — 21 046;

Проведено ПЛР-тестів — 5 983 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

Київ — 123 634 (637 випадків за добу);

Вінницька область — 25 073 (73);

Волинська область — 35 464 (70);

Дніпропетровська область — 64 758 (201);

Донецька область — 41 991 (174);

Житомирська область — 42 758 (38);

Закарпатська область — 29 957 (94);

Запорізька область — 62 492 (449);

Івано-Франківська область — 45 487 (127);

Київська область — 66 488 (150);

Кіровоградська область -9 405 (29);

Луганська область — 13 106 (64);

Львівська область — 67 692 (197);

Миколаївська область — 36 893 (115)

Одеська область — 79 010 (453)

Полтавська область — 41 386 (197)

Рівненська область — 44 207 (58)

Сумська область — 44 445 (61)

Тернопільська область — 36 262 (67)

Харківська область — 75 033 (237)

Херсонська область — 19 827 (26)

Хмельницька область — 42 434 (39)

Черкаська область — 44 130 (208)

Чернівецька область — 43 176 (172)

Чернігівська область — 32 547 (3).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 17 січня було проведено 10 401 ПЛР-тестувань, 25% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалося необробленими 3 236 зразків.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати жорсткий карантин (локдаун) після 24 січня. З 25 січня на всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.