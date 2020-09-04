Папа любит пенсию: в соцсетях обсуждают пожизненную стипендию для отца Зеленского

Профессор, доктор технических наук и по совместительству отец президента Украины Александр Зеленский стал кандидатом на пожизненную стипендию размером в 2568 гривен. Размер пенсии невелик, но после того, как по поводу ее предоставления высказался премьер-министр Шмыгаль и, собственно, сам Зеленский-старший, скандал уже было не остановить. Кто и зачем захотел порадовать "папу президента", выяснял Фокус.

2 сентября выяснилось, что Кабинет министров по инициативе и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета должен был рассмотреть проект, которым выдающимся деятелям образования должны были назначить пожизненную стипендию. В перечне таких деятелей был и отец Зеленского.

Интересно, но в объяснительной записке говорилось, что пожизненная пенсия должна "стимулировать творческую работу деятелей образования", а также должна способствовать реализации государственной политики касательно поддержки и улучшения материальных условий жизни выдающихся деятелей образования. И никакого влияния на госбюджет эта пенсия не окажет. Дополнительных трат не потребуется.

Безотносительно отца президента, интересен 8 пункт пояснительной записки. Там говорится, что никакой дискриминации в указе нет. Однако в списке четверо выдающихся деятелей мужского пола и только одна дама. Это Дубровская Светлана Михайловна, преподаватель украинского языка из Сумской гимназии №1 с многолетним стажем работы.

Но вопрос о пожизненной пенсии сняли с рассмотрения. Причем без всяких лишних комментариев. И не заостряя на нем внимание на заседании Кабмина.

Но ход скандалу уже был дан. Сначала выдвигались версии, что это была инициатива самого Зеленского-младшего, но, если судить по пояснительной записке, отличился все же Сергей Шкарлет.

Реакция Зеленского-старшего

Напомним, Александр Семенович Зеленский преподает в Криворожском государственном университете экономики и технологий. Он - заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор.

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Об указе, куда его внесли его имя на подачу пожизненной пенсии, сумма которой, кстати, составляет 2568 гривен (с 1 декабря будет 2 653,5 гривен), Зеленский-старший высказался следующим образом. Он заявил, что она ему не нужна, но он решил не отказываться от выдвижения от своего вуза.

"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. Из нашего института выдвинули две кандидатуры – меня и еще одного человека. Таких, как я, полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было", - сообщил Александр и отдельно отметил, что выдвинули его вовсе не потому, что он "папа Зеленского".

"И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского, – оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат – вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция – что надо награждать людей в высшей школе, это правильно. А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники, и т.д., я отказывался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться?", - резюмировал Зеленский-старший.

Впрочем, это не первый раз, когда Александр становится фигурантом скандала, в 2019 году уже дал интервью, в котором довольно резко высказался об идее сына идти в президенты в общем и об обстановке в Украине, в частности.

Об президентстве сына: "да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны... Он в любой момент бросит эту фигню".

Об разочаровании: "о чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства".

Премьер-министр Шмыгаль о трудовом коллективе

Вроде вопрос был исчерпан, но на сцене появился премьер-министр Денис Шмыгаль, который сообщил, что "трудовой коллектив Криворожского Государственного университета экономики и технологий" недоволен тем фактом, что Кабмин не рассмотрел вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии отцу президента Александру Зеленскому".

Так что указ отозвали, дабы дополнить его выдающимися деятелями образования, которые ранее туда не попали, и сроку трудовым коллективам высших учебных заведений дали две недели, чтоб они подали списки кандидатов на государственные стипендии. Почему только две? Чтоб правительство успело принять решение до 1 октября - Дня работника образования.

Что об инициативе "трудового коллектива" и решении отца не отказываться от пожизненной пенсии думает сам президент Владимир Зеленский – неизвестно. Он комментариев не давал.

Реакция соцсетей

Зато в соцсетях данную тему обсуждают очень живо. Кроме прочего было обозначено, что хоть Зеленский-старший и является профессором, завкафедры и преподавателем, но в этом нет совершенно ничего выдающегося – это обычная работа тысяч работников ВУЗов. Так что выдвижение его, исходя только из этого, несколько странно.

Некоторые прямо сказали, что это выдвижение "трудовым коллективом" имеет "советский привкус" и, чтоб не говорили Зеленский-старший и премьер-министр, но все это отдает подхалимажем, который не слишком хорошо смотрится и не добавляет очков имиджу Зеленского-младшего.

Также бытует мнение, что сложившаяся ситуация выглядит мелочной, а ее фигуранты жадными. Потому как нынче в Украине есть куда более нуждающиеся даже в такой крохотной сумме, как пожизненная пенсия, нежели отец действующего главы державы.

Нашлось место и для шуток. Особенно популярно мнение о том, что одной пожизненной пенсией можно не ограничиться, ведь в Академии наук Украины пустует целое свободное кресло.

Но нашлись и те, кто поддержал президента и его отца. В частности, на защиту пожизненной стипендии выступил депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

Так что теперь стоит подождать реакции от президента и дождаться 1 октября, чтобы выяснить, получит ли отец президента свою пожизненную пенсию, совершенно в ней не нуждаясь, как он сообщил сам. И, возможно, все критики забегают вперед, критикуя Александра Зеленского. Ведь вполне вероятно, что он пожертвует указанную пенсию кому-то более нуждающемуся, или вовсе на благотворительность, поддержав тем самым ухудшающийся имидж сына.