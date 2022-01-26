Кабмин увеличил количество студентов, которые могут получать стипендии

Лимит стипендиатов повысили после жалоб студентов на решение правительства, которым одновременно с увеличением выплат было урезано число их получателей.

Кабинет министров Украины увеличил лимит студентов, которые могут получать академические стипендии до 40-45%. Об этом свидетельствует трансляция заседания правительства, которое состоялось в среду, 26 января.

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"Количество студентов-степендиатов не уменьшится. Сегодня утвердим постановление, которое предусматривает увеличение лимита стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового обучения", — сказал глава правительства в ходе заседания.

В пресс-службе Кабмина напомнили, что ученый или педагогический совет учебного заведения самостоятельно определят для факультетов, отделений, курсов и специальностей лимит получателей стипендий, которым могут назначаться выплаты. Согласно постановлению, количество стипендиатов увеличится с 35-40% до 40-45%.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине выросли стипендии для студентов. Размер выплат для учащихся высших учебных заведений увеличился с 1300 до 2000 гривен. Однако вместе с повышением стипендий в декабре прошлого года правительство уменьшило лимит их получателей — с 40-45% до 35-40%. Уже после того, как студенты начали жаловаться по поводу такого решения, министр образования Сергей Шкарлет пообещал, что лимит увеличат до прежнего уровня.

В День студента, 25 января, учащиеся вузов Львова, Харькова, Киева и других городов обратились к правительству с просьбой оставить ограничение количества стипендиатов на уровне 40-45%.