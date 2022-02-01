Рада отобрала 100 тысяч гривен у одного из лучших выпускников Украины

Нардепы лишили стотысячной ежегодной премии выпускника запорожского лицея "Логос" Алексея Чикалова, потому что он уехал учиться за границу.

Верховная Рада лишила премии размером в сто тысяч гривен студента Алексея Чикалова, которую он получил за лучший результат по итогам Внешнего независимого оценивания. Об этом говорится в постановлении на сайте парламента 1 февраля.

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Парень попал в топ-30 учеников с лучшими результатами по итогам ВНО.

Инициатором лишения ежегодной премии выпускника лицея стало Министерство образования и науки, которое обратилось по этому поводу в специализированный парламентский комитет.

Дело в том, что после сдачи ВНО парень поступил в Харьковский национальный университет им. Каразина, но затем решил забрать документы и продолжить образование за границей. Именно это и стало причиной того, что у Алексея отобрали премию, о чем говорится в пояснительной записке к документу ВР.

Дело в том, что условием для получения премии Верховной Рады, которую ввели в прошлом году, является обязательное обучение в Украине.

Также нардепы считают, что принятие проекта постановления о лишении премии Алексея Чикалова "будет способствовать повышению престижа и качества образования Украины".

За что дают премию Верховной Рады?

В январе 2021 года Верховная Рада ввела премию, которую ежегодно будут присуждать соискателям общего среднего образования текущего года, которые сдали ВНО по четырем и более учебным предметам на общую сумму баллов не менее 790 баллов, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из учебных предметов.

Речь идет о выпускниках, которые зачислены в текущем году в учреждения высшего образования в Украине и подписали договор об обучении с украинским вузом.

Если в перечень претендентов попало менее 30 лиц или их 30 ровно, премию присуждают всем из них. А если в перечень претендентов попало более 30 человек, ее присуждают тем, чей результат (общая сумма баллов по четырем учебным предметам) является большим по меньшей мере на 1 балл, нежели результат 31-го претендента в перечне.

Ранее сообщалось, что правительство увеличило количество студентов, которые могут получать академические стипендии до 40-45%.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине выросли стипендии для студентов, но в то же время месяцем ранее власть уменьшила число ее получателей.