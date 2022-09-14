Последствия санкций: убытки финансового сектора РФ составили сотни миллиардов, — СМИ

Журналисты опубликовали документ с внутреннего совещания Минфина РФ, согласно которому заморожены российские евробонды на сумму 4,6 трлн рублей и розничные продукты и депозиты — на 563 млрд.

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Из-за масштабных санкций прямые убытки финансового сектора РФ исчисляются сотнями миллиардов долларов. Это подтверждается данными, которые содержатся во внутреннем документе Министерства финансов, передает Bloomberg.

В прошлом месяце состоялась встреча для высокопоставленных российских официальных лиц, которая была посвящена противодействию санкциям. Во время презентации были представлены оценки, которые, среди прочего, свидетельствуют о том, что от наложенных странами Запада ограничений значительно пострадал российский фондовый рынок, банковский капитал, а также остаются замороженными 300 млрд долларов российского резерва в зарубежных банках.

Журналисты ссылаются на анонимные источники, подтвердившие содержание документа.

Общие последствия российского финансового сектора от санкций:

Замороженные международные резервы: $300 млрд;

Замороженные евробонды: 4,6 трлн рублей;

Замороженные розничные продукты и депозиты: 563 млрд рублей;

Падение капитализации фондового рынка: 40%;

Падение банковского капитала: на 10%.

В Министерстве финансов РФ отказались ответить на запрос журналистов.

Во время недавнего телевыступления Путин заявил, что Россия успешно справляется с внешним давлением, а экономика стабилизируется и растет.

Некоторые показатели улучшились, если сравнивать с цифрами, представленными во время аналогичной презентации в конце августа. За время масштабной войны в Украине индекс Мосбиржи снизился на 20%, а самое низкое значение индекса было зафиксировано в июле — 33%. Банк России приостановил публикацию данных о банковском капитале, что не позволяет учесть эти данные.

В презентации также говорится об ущербе от санкций для финансовой инфраструктуры, в частности, 80% активов банковского сектора подпали под санкции, упоминается также об отключении от системы Swift и потере доступа к важному оборудованию и программному обеспечению.

Во презентации не рассматривались более широкие экономические последствия, которые могут подтолкнуть РФ к экономическому спаду и в следующем году.

Напомним, что в Латвии заморожены €80 млн на российских счетах. Под санкции оказались шесть россиян и 35 юридических лиц, связанных с российской агрессией в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что США хотят ввести санкции против Китая, пытаясь избежать новой войны. Пакет ограничений должен воспрепятствовать вторжению китайских войск на Тайвань. Упоминается о компьютерных технологиях.