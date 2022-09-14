Складніше, ніж із РФ: США хочуть запровадити санкції проти Китаю, щоб уникнути нової війни, — Reuters

Журналісти пишуть, що Штати можуть розглядати пакет санкцій, які завадили б Китаю розпочати вторгнення на Тайвань. Йдеться про комп'ютерні технології.

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США вже почали розглядати різні варіанти санкцій проти Китаю. Таким чином, вони хочуть утримати Пекін від військового вторгнення на Тайвань. Крім того, Тайбей також тисне на Європу, щоб та також ввела санкції проти КНР, про що пише Reuters.

З посиланням на свої джерела видання пише, що ідея полягає в тому, щоб запровадити санкції, які стосуватимуться технологічної сфери та комп'ютерних технологій. Джерела видання не надали жодних подробиць, що конкретно розглядається.

"Можливе запровадження санкцій щодо Китаю — набагато складніше завдання, ніж санкції щодо Росії, враховуючи тісний зв'язок США та їх союзників з китайською економікою", — заявив Назак Нікахтар, колишній високопосадовець Мінторгу Штатів.

Reuters не змогло дізнатися про подробиці про те, які саме санкції обговорюються в США, але деякі аналітики припустили, що в центрі уваги можуть бути військові Китаю. За словами Крейга Сінглтона з Фонду захисту демократій, може йтися про обмеження на постачання технологій, які б змогли підтримувати військову операцію проти Тайваню.

Білий дім відмовився від коментарів журналістам.

Раніше Фокус писав, що Сі Цзіньпін вважає, що Путін будує "справедливіший" світовий порядок. Китайський дипломат Ян Цзечі вважає, що співпрацюючи з Москвою, Пекін сприяє розвитку міжнародного порядку у більш справедливому та розумному напрямі.

Ще нагадаємо, що Путін збирається зустрітися із Сі Цзіньпіном. Таким чином, він хоче допомогти Кремлю розширити відносини з Пекіном. Путін назвав Китай "стабільним та надійним партнером".