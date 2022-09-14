Сложнее, чем с РФ: США хотят ввести санкции против Китая, чтобы избежать новой войны, — Reuters

Журналисты пишут, что Штаты могут рассматривать пакет санкций, которые бы помешали Китаю начать вторжение на Тайвань. Речь идет о компьютерных технологиях.

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США уже начали рассматривать различные варианты санкций против Китая. Таким образом они хотят удержать Пекин от военного вторжения на Тайвань. Кроме того, Тайбэй также давит на Европу, чтобы та также ввела санкции против КНР, о чем пишет Reuters.

Со ссылкой на свои источники издание пишет, что идея состоит в том, чтобы ввести санкции, которые будут касаться технологической сферы и компьютерных технологий. Источники издания не предоставили никаких подробностей о том, что конкретно рассматривается.

"Возможное введение санкций в отношении Китая — гораздо более сложная задача, чем санкции в отношении России, учитывая тесную связь США и их союзников с китайской экономикой", — заявил Назак Никахтар, бывший высокопоставленный чиновник Минторга Штатов.

Reuters не смогло узнать подробности о том, какие именно санкции обговариваются в США, но некоторые аналитики предположили, что в центре внимания могут быть военные Китая. По словам Крейга Синглтона из Фонда защиты демократий, речь может идти об ограничениях на поставки технологий, которые смогли бы поддерживать военную операцию против Тайваня.

Белый дом отказался от комментариев журналистам.

Ранее Фокус писал, что Си Цзиньпин полагает, что Путин строит "более справедливый" мировой порядок. Китайский дипломат Ян Цзечи считает, что, сотрудничая с Москвой, Пекин содействует развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении.

Еще напомним, что Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином. Таким образом он хочет помочь Кремлю расширить отношения с Пекином. Путин назвал Китай "стабильным и надежным партнером".