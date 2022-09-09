"Стабильный и надежный партнер": Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином

Журналисты рассказали, что Москва, взамен на строительство нового газопровода в Китай, пообещала Пекину политическую поддержку в напряженной ситуации с Тайванем.

Президент России Владимир Путин заявил, что на следующей неделе собирается встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Таким образом он хочет помочь Кремлю расширить отношения с Пекином. Путин назвал Китай "стабильным и надежным партнером", о чем пишет издание The New York Times.

Сообщается, что во время выступления на экономической конференции во Владивостоке Путин сказа, что собираться встретиться с Си Цзиньпином на встрече азиатских лидеров в Узбекистане 15 и 16 сентября.

Журналисты пишут, что официальные лица Китая не сразу подтвердили, что Си Цзиньпин поедет в Узбекистан. Однако посол России в Китае назвал запланированную встречу "первым полноценным саммитом лидеров во время пандемии".

Также издание пишет, что заявление Путина прозвучало в начале встречи, на которой также присутствовал глава законодательного собрания Китая и член Коммунистической партии КНР Ли Чжаньшу.

Также сообщается, что на экономической конференции велось обсуждение проекта строительства газопровода в Китай, который будет питаться природным газом сибирских месторождений, ранее предназначенным для европейских стран. Москва и Пекин согласовали основные параметры нового газопровода.

В материале сказано, что Россия, со своей стороны, предложила Китаю геополитическую поддержку, в том числе в вопросе эскалации напряженности вокруг Тайваня.

Ранее Фокус писал, что Россия потребовала экстренное заседания Совбеза ООН касательно Украины. Российская делегация хочет поговорить о поставках европейскими странами и США оружия в Украину. РФ считает этот вопрос более серьезным, чем проблема фильтрации украинцев на временно оккупированных территориях, которую Совбез обговаривал днем ранее.

Еще напомним, что страны Балтии и Польша вводят запрет на въезд россиян с шенгеном. Ограничения начнут действовать с 19 сентября и будут осуществляться независимо от того, какими государствами была выдана шенгенская виза.