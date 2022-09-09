"Стабільний та надійний партнер": Путін збирається зустрітися з Сі Цзіньпіном

Журналісти розповіли, що Москва, натомість на будівництво нового газопроводу до Китаю, пообіцяла Пекіну політичну підтримку у напруженій ситуації з Тайванем.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що наступного тижня має намір зустрітися зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Таким чином, він хоче допомогти Кремлю розширити відносини з Пекіном. Путін назвав Китай "стабільним та надійним партнером", про що пише видання The New York Times.

Повідомляється, що під час виступу на економічній конференції у Владивостоці Путін розповів, що має намір зустрітися з Сі Цзіньпіном на зустрічі азійських лідерів в Узбекистані 15 та 16 вересня.

Журналісти пишуть, що офіційні особи Китаю не одразу підтвердили, що Сі Цзіньпін поїде до Узбекистану. Проте посол Росії у Китаї назвав заплановану зустріч "першим повноцінним самітом лідерів під час пандемії".

Також видання пише, що заява Путіна прозвучала на початку зустрічі, де також був присутній голова законодавчих зборів Китаю і член Комуністичної партії КНР Лі Чжаньшу.

Також повідомляється, що на економічній конференції велося обговорення проєкту будівництва газопроводу до Китаю, який буде харчуватись природним газом сибірських родовищ, раніше призначеним для європейських країн. Москва та Пекін узгодили основні параметри нового газопроводу.

У матеріалі сказано, що Росія, зі свого боку, запропонувала Китаю геополітичну підтримку, у тому числі щодо ескалації напруженості навколо Тайваню.

Раніше Фокус писав, що Росія зажадала екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо України. Російська делегація хоче поговорити про постачання європейськими країнами та США зброї до України. РФ вважає це питання серйознішим, ніж проблема фільтрації українців на тимчасово окупованих територіях, яку Радбез обговорював днем раніше.

Ще нагадаємо, що країни Балтії та Польща вводять заборону на в'їзд росіян із шенгеном. Обмеження почнуть діяти з 19 вересня та здійснюватимуться незалежно від того, якими державами було видано шенгенську візу.