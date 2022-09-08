Росія вимагала екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо України: що обговорюватимуть

Російська делегація хоче поговорити про постачання європейськими країнами та США зброї до України. РФ вважає це питання серйознішим, ніж проблема фільтрації українців на тимчасово окупованих територіях, яку Радбез обговорював днем раніше.

Росія запросила ще одне засідання Ради Безпеки ООН на 8 вересня, на якому планує обговорити постачання озброєння країн-союзників до України. Про це заявив постпред Росії при організації Василь Небензя.

"Пропонуємо завтра обговорити справжні загрози міжнародному миру та безпеці, породжені постачанням іноземними державами озброєнь та продукції збройного призначення в Україну", — сказав Небензя.

Він також уточнив, що Росія хоче бачити як доповідача заступницю генсекретаря ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу.

Також у засіданні мають брати участь обрані РФ особи, яких російська сторона називає "представниками громадянського суспільства".

Відомо, що засідання розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Реакція Росії на вимогу Небензі

Екстрене засідання Ради безпеки ООН очевидно стало відповіддю на ініційоване США та Албанією засідання щодо фільтрації українців на тимчасово окупованих територіях України.

"Настав час нашим колегам обговорювати реальні проблеми, а не сьогоднішню висмоктану з пальця "фільтрацію". По обличчях було видно, що наш сюрприз їх порадував", — написав на своєму каналі в телеграмі зампостпреда РФ при ООН Дмитро Полянський.

Реакція України на засідання Ради безпеки ООН з ініціативи РФ

На вимогу постпреда Росії при Радбезі ООН вже відреагував постпред України при організації Сергій Кислиця. Він написав на своїй сторінці у твіттері, що окупантів "палить пекельно на фронті, як на розпеченій сковороді". Саме тому Кремль "в істериці вимагає негайно скликати у четвер засідання щодо зброї, якою захищає себе Україна".

"І ще пульсує в голові в путлера: Раммштайн, втеча неможлива. Раммштайн", — написав Кислиця.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН закликала створити "зону безпеки" на ЗАЕС. Під час засідання Ради безпеки ООН генсек Гутерреш заявив, що територію станції необхідно демілітаризувати. Зі свого боку глава МАГАТЕ підтвердив обстріл станції.

Фокус також писав, що Росія скликала Радбез ООН на 23 серпня. На ньому обговорювали ситуацію на ЗАЕС та смерть доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна.