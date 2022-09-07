Росія має відвести війська: Рада безпеки ООН закликала створити "зону безпеки" на ЗАЕС (відео)

Під час засідання Ради безпеки ООН генсек Гутерріш заявив, що територію станції необхідно демілітаризувати. У свою чергу глава МАГАТЕ підтвердив обстріл станції.

У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради безпеки ООН через обстріл Запорізької атомної електростанції, яка окупована військами РФ. Засідання було ініційоване Росією, яка звинувачує в обстрілі Україну.

Як заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, ЗАЕС не має бути метою для воєнних дій.

"Потрібно створити демілітаризовану зону, а Росія має відвести свої війська за її межі. Експерти, які працюють зараз на ЗАЕС, повинні забезпечити тривалу безпеку на станції", — заявило він.

А ось глава МАГАТЕ, який очолював також делегацію, яка нещодавно відвідала ЗАЕС, сказав, що особисто переконався в умисних ударах по станції. За його словами, це ставить під загрозу безпеку.

"Усі системи станції повинні функціонувати безперебійно, адже йдеться про найбільшу атомну електростанцію в Європі", — сказав Рафаель Гроссі.

Окрім того, на засіданні виступив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя. Він заявив, що Україна нібито винна в обстрілі ЗАЕС.

"Відповідальність за це цілком лягає на Київ та його західних покровителів. І на всіх інших членів Ради Безпеки, які досі не знайшли в собі мужності назвати речі своїми іменами, і закликати Київ зупинити його безрозсудні дії проти ЗАЕС", — сказав Небензя під час свого виступу.

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Зазначимо, що МАГАТЕ відзвітувало про візит на Запорізьку АЕС. Фахівці наполягають на створенні зони ядерної безпеки біля ЗАЕС. На їхню думку, це перший випадок бойових дій на об'єктах великої атомної електростанції.

Нагадаємо, що окупанти РФ знову обстріляли ЗАЕС. Після чергової атаки загарбників по Запорізькій АЕС є пошкодження у спецкорпусі, а також ємності з дистильованою водою поблизу другого енергоблоку.

Також Фокус писав, що метеорологи показали рух радіації під час аварії на Запорізькій АЕС. Радіаційна хмара, за даними "Укргідрометцентру", пролетить над Запорізькою та Херсонською областями. Забруднення перекинеться на тимчасово окупований Крим та країни Причорномор'я.