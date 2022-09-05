Жодного дня без обстрілу: окупанти РФ знову обстріляли ЗАЕС (фото)

Після чергової атаки загарбників по Запорізькій АЕС є пошкодження в спецкорпусі, а також ємності з дистильованою водою поблизу другого енергоблоку.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Новий обстріл окупантів припав по спецкорпусу Запорізької АЕС. Крім того, пошкоджено ємність із дистильованою водою в безпосередній близькості від другого енергоблоку. Про постраждалих не повідомляється.

[ + – ] Окупанти атакували Запорізьку АЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС

У понеділок, 5 вересня, останній енергоблок, що працював на Запорізькій атомній електростанції, був відключений від мережі через пожежу, що виникла в результаті обстрілів території об'єкта російськими військами. В "Енергоатомі" додали, що окупаційні війська РФ останні три дні вели інтенсивні обстріли території навколо атомної електростанції в Енергодарі. В результаті було пошкоджено та відключено ЛЕП 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська, 330 кВ ЗАТЕС — Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗАЕС — Мелітополь. Також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗАТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

МАГАТЕ починають залишати ЗАЕС. Чотири співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з шести присутніх на цей момент на об'єкті виїхали з території Запорізької атомної електростанції та з окупованого військами РФ міста Енергодар. Експерти, що залишилися, продовжать свою роботу.

Варто зазначити, що Запорізьку атомну електростанцію російська армія контролює, залучаючи Сили спеціальних операцій РФ.

Нагадаємо, раніше голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що цілісність Запорізької атомної станції кілька разів було порушено.