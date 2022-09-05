Ни дня без обстрела: оккупанты РФ снова обстреляли ЗАЭС (фото)

После очередной атаки захватчиков по Запорожской АЭС есть повреждения в спецкорпусе, а также емкости с дистиллированной водой, которая вблизи второго энергоблока.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщают российские СМИ.

Новый обстрел оккупантов пришелся по спецкорпусу Запорожской АЭС. Кроме того, повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока. О пострадавших не сообщается.

[ + – ] Оккупанты атаковали Запорожскую АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС

В понедельник, 5 сентября, последний работавший на Запорожской атомной электростанции энергоблок был отключен от сети из-за пожара, возникшего в результате обстрелов территории объекта российскими войсками. В "Энергоатоме" добавили, что оккупационные войска РФ в последние три дня вели интенсивные обстрелы территории вокруг атомной электростанции в Энергодаре. В результате были повреждены и отключены ЛЭП 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь. Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше.

МАГАТЭ начинают покидать ЗАЭС. Четыре сотрудника Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из шести присутствовавших к этому моменту на объекте уехали с территории Запорожской атомной электростанции и с оккупированного войсками РФ города Энергодар. Оставшиеся эксперты продолжат свою работу.

Стоит отметить, что Запорожскую атомную электростанцию российская армия контролирует привлекая Силы специальных операций РФ.

Напомним, ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что целостность Запорожской атомной станции несколько раз была нарушена.