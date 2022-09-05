Часть сотрудников МАГАТЭ уехала из Запорожской АЭС, — "Энергоатом" (фото)

На станции теперь постоянно останутся два сотрудника международной миссии.

В понедельник, 5 сентября, четыре сотрудника Международного агентства по атомной энергии уехали с территории Запорожской атомной электростанции и с оккупированного россиянами города Энергодар. Об этом сообщил "Энергоатом" на своем официальном канале в Телеграме.

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции", — говорится в сообщении.

Представители "Энергоатома" уточнили, что на территории ЗАЭС остались два сотрудника МАГАТЭ. Они будут продолжать работать на украинской станции, контроль над которой временно удерживают российские оккупанты, на постоянном основании.

Также на официальном Телеграм-канале организации появилась фотография автомобильного кортежа представителей МАГАТЭ, которые уезжают из Энергодара.

В авангарде колоны едет военный автомобиль защитного цвета. За ним — белый внедорожник, сзади которого тоже едет военый автомобиль. Далее в колоне друг за другом едут еще три белых легковушки.

[ + – ] Миссия МАГАТЭ уежает из Энергодара Фото: Фото: Пресс-служба Энергоатома

Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: что известно

В четверг. 1 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с директором во главе с Рафаэлем Гросси прибыли в оккупированный россиянами Энергодар.

В этот же день российские военные устроили массовые обстрелы Энергодара, чтоб сорвать визит международной мисси. Из-за интенсивных обстрелов сотрудники ЗАЭС даже были вынужденны вывести из эксплуатации один из энергоблоков атомной станции.

На самой территории атомной электростанции сотрудники миссии провели всего два часа. Осматривать станцию они были вынужденны в сопровождение сотрудников "Росатома".

Несмотря на то, что перед визитом МАГАТЭ оккупанты массово вывозили военную технику с территории станции, несколько грузовиков защитного цвета с нарисованными белой краской латинскими буквами "Z" — символом российской агрессии в Украине — попали даже в кадр телекамер роспропагандистов

Рафаэль Гросси и большая часть участников миссии уехали ос станции вечером 1 сентября. Хотя изначально миссия МАГАТЭ планировала пробыть на станции до 3 сентября. Перед отъездом Гросси подчеркнул, что миссия сохраняет свое присутствие на украинской атомной станции и оставляет там своих пятерых сотрудников.

Также директор МАГАТЭ поделился выводами о том, что целостность ЗАЭС уже нарушали несколько раз.

В этот же день из видеообращения президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.

Напомним, в "Энергоатоме" рассказали, как россияне пытаются обмануть МАГАТЭ. В госкомпании перечислили манипуляции, к которым прибегают оккупанты, чтобы ввести в заблуждение инспекторов. К примеру, они спрятали на время своих солдат и заглушили связь на ЗАЭС.

Фокус также писал, что, сотрудник ЗАЭС назвал происходившее на станции во время визита МАГАТЭ цирком. Он рассказал, что инспекторы агентства передвигались по объекту и общались с сотрудниками станции в присутствии российских оккупантов и работников "Росатома". Также к ним привели местных коллаборантов, которые просили защиты от "обстрелов ВСУʼ.