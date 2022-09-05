Частина співробітників МАГАТЕ виїхала із Запорізької АЕС, — "Енергоатом" (фото)

На станції тепер постійно залишатимуться двоє співробітників міжнародної місії.

У понеділок, 5 вересня, чотири співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії виїхали з території Запорізької атомної електростанції та з окупованого росіянами міста Енергодар. Про це повідомив "Енергоатом" на своєму офіційному каналі у Телеграмі.

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, чотири з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС та залишили майданчик станції", — йдеться у повідомленні.

Представники "Енергоатому" уточнили, що на території ЗАЕС залишилися два співробітники МАГАТЕ. Вони продовжуватимуть працювати на українській станції, контроль над якою тимчасово утримують російські окупанти на постійній основі.

Також на офіційному Телеграм-каналі організації з'явилася фотографія автомобільного кортежу представників МАГАТЕ, які їдуть з Енергодару.

В авангарді колони їде військовий автомобіль захисного кольору. За ним — білий позашляховик, позаду якого теж їде військовий автомобіль. Далі в колоні один за одним їдуть ще три білі легковики.

[ + – ] Місія МАГАТЕ виїжджає з Енергодару Фото: Фото: Прес-служба Енергоатому

Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: що відомо

В четвер, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з директором на чолі з Рафаелем Гроссі прибули в окупований росіянами Енергодар.

Цього ж дня російські військові влаштували масові обстріли Енергодару, щоб зірвати візит міжнародної місії. Через інтенсивні обстріли співробітники ЗАЕС навіть були змушені вивести з експлуатації один з енергоблоків атомної станції.

На самій території атомної електростанції співробітники місії провели лише дві години. Оглядати станцію вони були змушені супроводжувати співробітників "Росатому".

Незважаючи на те, що перед візитом МАГАТЕ окупанти масово вивозили військову техніку з території станції, кілька вантажівок захисного кольору з намальованими білою фарбою латинськими літерами "Z" — символом російської агресії в Україні — потрапили навіть у кадр телекамер роспропагандистів.

Рафаель Гроссі та більшість учасників місії поїхали з станції ввечері 1 вересня. Хоча спочатку місія МАГАТЕ планувала пробути на станції до 3 вересня. Перед від'їздом Гроссі наголосив, що місія зберігає свою присутність на українській атомній станції і залишає там своїх п'ятьох співробітників.

Також директор МАГАТЕ поділився висновками, що цілісність ЗАЕС вже порушували кілька разів.

Цього ж дня з відеозвернення президента України Володимира Зеленського стало відомо, що, незважаючи на домовленості з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС без журналістів, там були лише пропагандисти з Росії.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіли, як росіяни намагаються обдурити МАГАТЕ. У держкомпанії перерахували маніпуляції, до яких вдаються окупанти, щоб ввести в оману інспекторів. Наприклад, вони сховали на час своїх солдатів і заглушили зв'язок на ЗАЕС.

Фокус також писав, що співробітник ЗАЕС назвав те, що відбувалося на станції під час візиту МАГАТЕ цирком. Він розповів, що інспектори агентства пересувалися по об'єкту та спілкувалися зі співробітниками станції у присутності російських окупантів та працівників "Росатому". Також до них привели місцевих колаборантів, які просили захисту від обстрілів ЗСУ.