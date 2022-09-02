"Вони брешуть": в "Енергоатомі" розповіли, як росіяни намагаються обдурити МАГАТЕ

У держкомпанії перерахували маніпуляції, до яких вдаються окупанти, щоб ввести в оману інспекторів. Наприклад, вони сховали на час своїх солдат і заглушили зв'язок на ЗАЕС.

Російські окупанти докладають усіх зусиль для того, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС, заявили в державній компанії "Енергоатом".

"Р*шисти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на ЗАЕС і поширюють лише вигідну їм інформацію", — сказано в заяві компанії.

[ + – ] Візит місії МАГАТЕ в Енергодар могли без проблем висвітлювати російські пропагандисти, незалежних журналістів зупинили на блокпосту

В "Енергоатомі" перерахували всі маніпуляції, до яких вдалися окупанти:

росіяни повідомляють про те, що на станцію прибули журналісти з усього світу, проте на практиці переважна більшість із них є співробітниками пропагандистських ЗМІ РФ. При цьому автобуси з українськими й іноземними журналістами російські солдати не пропустили на своєму блокпосту;

також росіяни спотворюють факти про обстріл станції та пошкодження інфраструктури атомної станції, звинувачуючи в усьому українську армію;

військові вантажівки, порушуючи всі правила заховані в машинних залах енергоблоків, окупанти представили інспекторам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту;

місію не пустили до кризового центру станції, оскільки там зараз перебувають російські військові, яких представники МАГАТЕ не повинні бачити. "Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто "сховали", — підкреслили в "Енергоатомі";

перед інспекторами розіграли виставу "жителі Енергодару скаржаться на обстріл ЗСУ". При цьому окупанти заглушили мобільний зв'язок та інтернет в Енергодарі, щоб у людей не було можливості передавати фото та відеоматеріали, зняті на ЗАЕС і в місті-супутнику;

до роботи на АЕС росіяни допустили лише оперативний персонал. Також вони вжили заходів, щоб на маршрутах місії МАГАТЕ інспекторам зустрілося якнайменше людей.

В "Енергоатомі" констатують, що в таких умовах місії буде важко дати об'єктивну оцінку ситуації, що склалася на ЗАЕС. У держкомпанії бачать лише один шлях для виконання всіх рекомендацій місії щодо відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки: для цього необхідно досягти виведення військ окупантів із території АЕС.

Як повідомлялося, Литва закликає подумати над відправленням постійних сил поліції ООН на ЗАЕС і створити довгострокову місію МАГАТЕ, щоб гарантувати безпеку на об'єкті.

Нагадаємо, співробітник ЗАЕС назвав те, що відбувалося на станції під час візиту МАГАТЕ цирком. Він розповів, що інспектори агентства пересувалися по об'єкту та спілкувалися зі співробітниками станції у присутності російських окупантів і працівників "Росатому". Також до них привели місцевих колаборантів, які просили захисту від обстрілів ЗСУ.