"Це був цирк": працівник ЗАЕС озвучив деталі візиту МАГАТЕ на станцію

Інспекторам агентства не дозволяли розмовляти зі співробітниками АЕС без нагляду російських окупантів. До місії привели місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян".

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) пересувалися Запорізькою АЕС та спілкувалися зі співробітниками у присутності російських окупантів та працівників "Росатому". Про це "Суспільному" розповів співробітник ЗАЕС на умовах анонімності.

"Вони водили Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували "мапи прильотів" та привели до них місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", — зазначив співробітник ЗАЕС.

Він додав, що росіяни розповідали співробітниками МАГАТЕ, що на Запорізькій атомній електростанції є війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не війська російських загарбників та ЗАЕС нібито "обстрілюють ЗСУ".

Глава місії МАГАТЕ Рафаель Гроссі та більшість членів делегації залишили АЕС. Частина представників агентства залишилася в тимчасово окупованому Енергодарі. Вони житимуть у готелі та перевірятимуть електростанцію кілька днів.

Раніше ми повідомляли, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підбив перші підсумки візиту моніторингової місії на Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під контролем російських окупантів.

Нагадаємо, російські ЗМІ, знімаючи переміщення представників МАГАТЕ Запорізькою АЕС, випадково показали військові вантажівки ЗС РФ, які окупанти розташували на території атомної станції в Енергодарі. Відео опублікували одразу кілька ЗМІ, підконтрольних Кремлю.