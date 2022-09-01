"Это был цирк": работник ЗАЭС озвучил детали визита МАГАТЭ на станцию

Инспекторам агентства не разрешали разговаривать с сотрудниками АЭС без присмотра российских оккупантов. К миссии привели местных колаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан".

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) передвигались Запорожской АЭС и общались с сотрудниками в присутствии российских оккупантов и работников "Росатома". Об этом "Суспільному" рассказал сотрудник ЗАЭС на условиях анонимности.

"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", — отметил сотрудник ЗАЭС.

Он добавил, что россияне рассказывали сотрудниками МАГАТЭ, что на Запорожской атомной электростанции есть войска радиологической, химической и биологической защиты, а не войска российских захватчиков и ЗАЭС якобы "обстреливают ВСУ".

Глава миссии МАГАТЭ Рафаэль Гросси и большинство членов делегации покинули АЭС. Часть представителей агентства осталась во временно оккупированном Энергодаре. Они будут жить в отеле и инспектировать электростанцию несколько дней.

Ранее мы сообщали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подвел первые итоги визита мониторинговой миссии на Запорожскую АЭС, которая сейчас находится под контролем российских оккупантов.

Напомним, российские СМИ, снимая перемещение представителей МАГАТЭ по Запорожской АЭС, случайно показали военные грузовики ВС РФ, которые оккупанты расположили на территории атомной станции в Энергодаре. Видео опубликовали сразу несколько СМИ, подконтрольных Кремлю.