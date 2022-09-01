Визит МАГАТЭ на ЗАЭС: гендиректор подвел первые итоги (видео)

Рафаэль Гросси подчеркнул: это был лишь первый подход миссии ко всему объекту, что не помешало ему уже 1 сентября за несколько часов завершить обход всех ключевых зон.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подвел первые итоги визита мониторинговой миссии на Запорожскую АЭС, которая сейчас находится под контролем российских оккупантов. Соответсвующее видео Гросси опубликовал на своей странице в Твиттере.

"Завершаем наш долгожданный визит на Запорожскую АЭС. Я только что завершил первый обзор ключевых зон, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту", — сказал директор Международного агентства по атомной энергии.

Он добавил, что для сотрудников МАГАТЭ на атомной электростанции в Энергодаре осталось еще много работы.

"Моя команда остается. И самое важное: мы устанавливаем длительное присутствие МАГАТЭ здесь", — резюмировал Гросси.

К слову, на ЗАЭС по состоянию на сейчас осталось только пять членов мониторинговой миссии. Остальные сотрудники МАГАТЭ, как и сам Гросси, уехали с территории атомной станции и с оккупированного российскими войсками города. Это случилось несмотря на то, что инспекция должна была продлиться до 3 сентября с участием всех сотрудников Международного агентства по атомной энергии, которые приехали в Украину.

Напомним, российские СМИ, снимая перемещение представителей МАГАТЭ по Запорожской АЭС, случайно показали военные грузовики ВС РФ, которые оккупанты расположили на территории атомной станции в Энергодаре. Видео опубликовали сразу несколько СМИ, подконтрольных Кремлю.

Также после визита глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что за несколько часов работы на захваченной ВС РФ Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре удалось собрать много важной информации.