Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: гендиректор підбив перші підсумки (відео)

Рафаель Гроссі наголосив: це був лише перший підхід місії до всього об'єкта, що не завадило йому вже 1 вересня за кілька годин завершити обхід усіх ключових зон.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підбив перші підсумки візиту моніторингової місії на Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під контролем російських окупантів. Відповідне відео Гроссі опублікував на своїй сторінці у Твіттері.

"Завершуємо наш довгоочікуваний візит на Запорізьку АЕС. Я щойно завершив перший огляд ключових зон, які ми хотіли побачити у цьому першому підході до всього об'єкта", — сказав директор Міжнародного агентства з атомної енергії.

Він додав, що для співробітників МАГАТЕ на атомній електростанції в Енергодарі залишилося ще багато роботи.

"Моя команда залишається. І найважливіше: ми встановлюємо тривалу присутність МАГАТЕ тут", — резюмував Гроссі.

До речі, на ЗАЕС станом на сьогодні залишилося лише п'ять членів моніторингової місії. Інші співробітники МАГАТЕ, як і сам Гроссі, поїхали з території атомної станції та з окупованого російськими військами міста. Це сталося незважаючи на те, що інспекція мала тривати до 3 вересня за участю всіх співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії, які приїхали до України.

Нагадаємо, російські ЗМІ, знімаючи переміщення представників МАГАТЕ Запорізькою АЕС, випадково показали військові вантажівки ЗС РФ, які окупанти розташували на території атомної станції в Енергодарі. Відео опублікували одразу кілька підконтрольних Кремлю ЗМІ.

Також після візиту голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів, що за кілька годин роботи на захопленій ЗС РФ Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі вдалося зібрати багато важливої інформації.