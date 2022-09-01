"Побачив ключові речі": голова МАГАТЕ розповів про перші підсумки місії на ЗАЕС (відео)

Рафаель Гроссі заявив, що інспекторам вдалося зібрати багато важливої інформації, а представники МАГАТЕ залишаться на об'єкті.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів, що за кілька годин роботи на захопленій ЗС РФ Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі вдалося зібрати багато важливої інформації. Про це він сказав в інтерв'ю російським журналістам, повідомляє "РИА Новости".

За його словами, він побачив "ключові речі", які хотів побачити на об'єкті.

Рафаель Гроссі додав, що представники відомства залишаться на Запорізькій АЕС. Як заявляють в окупаційній адміністрації Запорізької області, місія залишиться на АЕС як мінімум до 3 вересня й опрацьовуватиме питання постійної присутності своїх спостерігачів у районі станції.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що глава МАГАТЕ поспілкувався з жителями Енергодара, які передали йому листа з проханням посприяти припиненню обстрілів ЗАЕС і не допустити трагедії на об'єкті. Зі свого боку, Гроссі пообіцяв їм працювати над цим. За інформацією російських журналістів, Рафаль Гроссі вже залишив ЗАЕС.

Нагадаємо, вдень 1 вересня співробітники МАГАТЕ прибули на Запорізьку АЕС. Західні ЗМІ повідомляють, що інспектори приїхали на станцію із запізненням на кілька годин через обстріл поблизу АЕС. За інформацією журналістів, на місці була велика кількість російських солдатів.

Також повідомлялося, що російські війська обстрілювали заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Енергодара. У Запорізькій ОВА розповіли, що ЗС РФ вели обстріл за допомогою артилерії.

В українській розвідці заявляли, що війська РФ готують евакуацію співробітників "Росатома" із захопленої АЕС. Перед приїздом місії МАГАТЕ на атомну станцію бійці Росгвардії таємно готуються вивезти співробітників російської держкорпорації в Мелітополь.