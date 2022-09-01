Війська РФ готують евакуацію співробітників "Росатому" із Запорізької АЕС, — розвідка

Перед приїздом місії МАГАТЕ на атомну станцію бійці Росгвардії таємно готуються вивезти співробітників російської держкорпорації до Мелітополя.

Окупаційні війська РФ в Енергодарі готують евакуацію співробітників російської державної корпорації "Росатом" із території Запорізької атомної електростанції до Мелітополя. Про це у четвер, 1 вересня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації до Мелітополя співробітників "Росатому", — йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, підготовка до евакуації проводиться приховано, щоб уникнути паніки серед працівників Запорізької АЕС. Евакуація відбуватиметься за підтримки підрозділів Росгвардії — російські військові о 07:00 вирушили з Мелітополя у бік Енергодару.

При цьому співробітники "Росатому" говорили, що у разі прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) частина персоналу АЕС не буде допущена на об'єкт.

У розвідці зазначили, що ситуація на АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі є критичною — причиною стало те, що російські сили не допускають на станцію частину працівників, зокрема й тих, які відповідають за пожежну безпеку на об'єкті.

Тим часом російське агентство "РИА Новости" о 14:16 повідомило, що місія МАГАТЕ вже прибула на станцію.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, сьогодні вранці російські окупанти обстріляли територію ЗАЕС, внаслідок чого на 5-му блоці спрацював аварійний захист та постраждала лінія резервного живлення.

Крім цього, сьогодні так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив про знищення близько 40 "українських диверсантів", які, за його словами, готувалися повернути контроль над АЕС.