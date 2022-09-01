"Припливли на моторках": в РФ заявили про знищення "40 українських диверсантів" біля ЗАЕС

У країні-агресорі продовжують розповідати про "висадження українського десанту" поряд з атомним об'єктом сьогодні вранці. За версією Міноборони РФ, група із 60 диверсантів припливла на семи моторних човнах і хотіла захопити станцію.

Так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив про знищення приблизно 40 "українських диверсантів", які десантувалися на майданчику поряд із Запорізькою атомною електростанцією. Про це пише російське агентство "Интерфакс".

За версією представника російської окупаційної влади, поряд із ЗАЕС висадилися 60 українських військових, при цьому більшість з них нібито вдалося ліквідувати.

За словами Рогова, ЗСУ поставили собі за мету захопити Запорізьку АЕС перед прибуттям туди місії МАГАТЕ, щоб потім "використовувати членів делегації як прикриття".

Міноборони РФ також розповідає, що сьогодні дві "диверсійні групи ЗСУ" загальною чисельністю до 60 осіб на семи швидкохідних моторних човнах нібито дісталися узбережжя Каховського водосховища за три кілометри на північний схід від Запорізької АЕС, де й висадилися о 06:20.

Оборонне відомство країни-агресора наголошує, що підрозділи Росгвардії нібито заблокували українських військових.

"Наразі ведеться знищення диверсійної групи ЗСУ із залученням гелікоптерів армійської авіації", — йдеться у повідомленні.

У той же час, тактичний десант ЗСУ на двох самохідних баржах, що вийшли з Нікополя, спробував висадитися приблизно о 07:00 за кілька кілометрів від ЗАЕС у районі населеного пункту Водяне, стверджує Міноборони РФ. Загарбники також запевняють, що їм удалося потопити баржі.

Нагадаємо, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух сьогодні розповів, що окупанти ведуть артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя на захоплену атомну електростанцію. Паралельно з цим росіяни обстрілюють окупований Енергодар із мінометів, артилерії та авіації, прикриваючись розповідями про "українських диверсантів". Унаслідок ранкового обстрілу в місті є постраждалі, під удар потрапили цивільні об'єкти та житлові будинки у населеному пункті.