Росіяни обстрілюють маршрут МАГАТЕ в Енергодар і заявляють про "висадження українського десанту"

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, окупанти ведуть артобстріл шляхом до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжувати рух через це. При цьому росЗМІ розповідають про "українські провокації".

Російські військові ведуть артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя на захоплену атомну електростанцію. Про це сьогодні розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він наголосив, що передова група ООН не може продовжувати рух через питання безпеки. При цьому українська сторона прагне організації безпечного доступу делегатів на територію атомного об'єкта.

"Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", — заявив Старух.

[ + – ] Обстріл Енергодара 1 вересня

Мер Енергодара Дмитро Орлов також повідомив, що окупанти "зустрічають" місію міжнародних інспекторів черговими обстрілами захопленого Енергодара.

Вранці 1 вересня росіяни обстріляли місто з мінометів, автоматів та артилерії. Повідомляється про влучання у приватні будинки та дачі, а також кілька цивільних об'єктів, зокрема в дитячий садок та медустанову. Є постраждалі, їх точна кількість і докладна інформація зараз встановлюється.

Крім того, ворог вирішив задіяти авіацію. Орлов стверджує, що над Енергодаром кружляють російські гелікоптери.

[ + – ] Росія задіяла авіацію для обстрілу захопленого Енергодара

Провокації на ЗАЕС: відключення 5-го енергоблоку

Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом", зі свого боку, проінформувала, що сьогодні о 04:57 через мінометний обстріл російської сторони майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився 5-ий енергоблок, що працює.

"Ушкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблоку №2 із запуском дизель-генераторів", — уточнює пресслужба держпідприємства.

В "Енергоатомі" впевнені, що це чергова провокація ЗС РФ напередодні візиту делегатів МАГАТЕ.

[ + – ] Енергодар після обстрілу

За останні десять днів це вже другий випадок відключення блоку та знеструмлення станції через дії російських військових на захопленому об'єкті.

Водночас, 6-ий енергоблок продовжує працювати в енергосистемі України та водночас живить власні потреби ЗАЕС.

В РФ звинувачують "український десант"

У Росії активно поширюється своя версія того, що відбувається. Так, Міноборони країни-агресора заявляє про те, що сьогодні о 06:00 "українські війська двома диверсійними групами до 60 осіб на семи човнах висадилися на узбережжі Каховського водосховища за три кілометри на північний схід від Запорізької АЕС" після чого нібито здійснили спробу захоплення електростанції.

[ + – ] Росіяни обстріляли житлові будинки, "ганяючись" за "українськими десантниками"

Після цього росЗМІ написали, що російські військові спробували знищити "український десант, що висадився біля ЗАЕС", застосовуючи армійську авіацію.

"Провокація київського режиму з висадженням десанту спрямована на зрив прибуття робочої групи МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію", — цитує заяву Міноборони Росії агентство "РИА Новости". Також тут розповідають про те, що "чотири українські снаряди під час обстрілу розірвалися на відстані 400 метрів від першого енергоблоку ЗАЕС".

РосЗМІ з посиланням на окупаційну владу підтвердили аварійне відключення 5-го енергоблоку на атомному об'єкті.

[ + – ] Енергодар після обстрілу 1 вересня

Нагадаємо, вчора, 31 серпня, місія МАГАТЕ прибула в Запоріжжя. До обласного центру приїхала колона з 20 машин, у складі делегації — 14 представників агентства на чолі з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

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