Россияне обстреливают маршрут МАГАТЭ в Энергодар и заявляют о "высадке украинского десанта"

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, оккупанты ведут артобстрел по пути следования до ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжать движение из-за этого. При этом росСМИ рассказывают об "украинских провокациях".

Российские военные ведут артобстрел заранее согласованного маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья на захваченную атомную электростанцию. Об этом сегодня рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он подчеркнул, что передовая группа ООН не может продолжать движение из-за вопросов безопасности. При этом украинская сторона добивается организации безопасного доступа делегатов на территорию атомного объекта.

"Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", – заявил Старух.

[ + – ] Обстрел Энергодара 1 сентября.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также сообщил о том, что оккупанты "встречают" миссию международных инспекторов очередными обстрелами захваченного Энергодара.

Утром 1 сентября россияне обстреляли город из минометов, автоматов и артиллерии. Сообщается о попадании в частные дома и дачи, а также несколько гражданских объектов, в том числе в детский сад и медучреждение. Есть пострадавшие, их точное количество и подробная информация сейчас устанавливается.

Кроме того, враг решил задействовать авиацию. Орлов утверждает, что над Энергодаром кружат российские вертолеты.

[ + – ] Россия задействовала авиацию для обстрелов захваченного Энергодара.

Провокации на ЗАЭС: отключение 5-го энергоблока

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", в свою очередь, проинформировала, что сегодня в 4:57 из-за минометного обстрела российской стороны площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-ый энергоблок.

"Повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов", – уточняет пресс-служба госпредприятия.

В "Энергоатоме" уверены, что это очередная провокация ВС РФ накануне визита делегатов МАГАТЭ.

[ + – ] Энергодар после обстрела.

За последние десять дней это уже второй случай отключения блока и обесточивания станции из-за действий российских военных на захваченном объекте.

В то же время, 6-ой энергоблок продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.

В РФ обвиняют "украинский десант"

В России активно распространяется своя версия происходящего. Так, Минобороны страны-агрессора заявляет о том, что сегодня в 6:00 "украинские войска двумя диверсионными группами до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС" после чего якобы предприняли попытку захвата электростанции.

[ + – ] Россияне обстреляли жилые дома, "гоняясь" за "украинскими десантниками".

После этого росСМИ написали, что российские военные попытались уничтожить "высадившийся у ЗАЭС украинский десант", применяя армейскую авиацию.

"Провокация киевского режима с высадкой десанта направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию", – цитирует заявление Минобороны России агентство "РИА Новости". Также здесь рассказывают о том, что "четыре украинских снаряда в ходе обстрела разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС".

РосСМИ со ссылкой на оккупационную власть подтвердили аварийное отключение 5-го энергоблока на атомном объекте.

[ + – ] Энергодар после обстрела 1 сентября.

Напомним, вчера, 31 августа, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. В областной центр приехала колонна из 20 машин, в составе делегации – 14 представителей агентства во главе с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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